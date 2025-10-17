Ο Τραμπ λέει ότι αναμένει σύντομα επέκταση των «Συμφωνιών του Αβραάμ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι αναμένει σύντομα επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ και ελπίζει ότι η Σαουδική Αραβία θα ενταχθεί στη συμφωνία που ομαλοποίησε τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και ορισμένων αραβικών κρατών.

«Ελπίζω να δω τη Σαουδική Αραβία να εντάσσεται και ελπίζω να δω και άλλους να εντάσσονται. Νομίζω ότι όταν εντάσσεται η Σαουδική Αραβία, εντάσσονται όλοι», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή στο Fox Business Network.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε «μερικές πολύ καλές συνομιλίες» μόλις την Τετάρτη με πολιτείες που έχουν δηλώσει την προθυμία τους να προσχωρήσουν στις συμφωνίες.

«Νομίζω ότι όλοι θα μπουν πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη, η οποία ηχογραφήθηκε την Πέμπτη.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν υπέγραψαν τις συμφωνίες το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σπάζοντας ένα μακροχρόνιο ταμπού και γίνονται τα πρώτα αραβικά κράτη που αναγνωρίζουν το Ισραήλ σε ένα τέταρτο του αιώνα. Το Μαρόκο και το Σουδάν ακολούθησαν το παράδειγμά τους.

Ο Τραμπ, ο οποίος συγκάλεσε μουσουλμάνους και Ευρωπαίους ηγέτες στην Αίγυπτο τη Δευτέρα για να συζητήσουν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, παρουσίασε το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ως καταλύτη για μια ευρύτερη περιφερειακή ειρηνευτική συμφωνία.

Είπε ότι περισσότερες χώρες θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία των Συμφωνιών του Αβραάμ και μάλιστα πρότεινε την ιδέα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των βασικών εχθρών της Μέσης Ανατολής, Ιράν και Ισραήλ, τονίζοντας στο ισραηλινό κοινοβούλιο την πεποίθησή του ότι το Ιράν θα επιθυμούσε μια τέτοια συμφωνία: «Δεν θα ήταν ωραίο;»