Ο Τραμπ διορίζει ειδικό απεσταλμένο στη Λευκορωσία - Ζητά την απελευθέρωση περισσότερων κρατουμένων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τζον Κόουλ, ο οποίος βοήθησε στις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση κρατουμένων από τη Λευκορωσία, είναι η επιλογή του για τη θέση του ειδικού απεσταλμένου στο Μινσκ και θα πιέσει για την απελευθέρωση περισσότερων κρατουμένων.

Ο Τραμπ έχει εντείνει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών με το αυταρχικό κράτος, στέλνοντας πολλές αντιπροσωπείες στο Μινσκ φέτος. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο, η Λευκορωσία απελευθέρωσε 52 κρατούμενους ύστερα από έκκληση του Τραμπ. Ο ίδιος είχε προηγουμένως καλέσει τον Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 30 χρόνια, να απελευθερώσει 1.400 κρατούμενους, τους οποίους ο Αμερικανός ηγέτης έχει χαρακτηρίσει «ομήρους».

«Έχει ήδη διαπραγματευτεί επιτυχώς την απελευθέρωση 100 ομήρων και τώρα προσπαθεί για άλλους 50», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ των προτέρων τον Εξαιρετικά Σεβαστό Πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, για την εξέτασή του σχετικά με την απελευθέρωση αυτών των επιπλέον ανθρώπων».

Η απελευθέρωση του Σεπτεμβρίου ήταν η μεγαλύτερη ομαδική χάρη κρατουμένων που έχει παραχωρήσει ο Λουκασένκο, ο οποίος επιδιώκει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από χρόνια απομόνωσης και κυρώσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν την πρεσβεία τους στο Μινσκ τον Φεβρουάριο του 2022, αφότου ο Πούτιν χρησιμοποίησε τη Λευκορωσία ως ορμητήριο για να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στη γειτονική Ουκρανία.