Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στους ηγέτες των χωρών των G7 την Τετάρτη πως το Ιράν «είναι έτοιμο να παραδοθεί», μετέδωσε την Παρασκευή το πρακτορείο ειδήσεων Axios επικαλούμενο τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

Το δημοσίευμα έρχεται καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «κλείνει» την Παρασκευή δύο εβδομάδες και καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις της ένοπλης σύρραξης ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν στην παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ ενώ ισχυριζόταν ότι το Ιράν ήταν έτοιμο να παραδοθεί, υπονόησε επίσης ότι δεν υπήρχαν πλέον ζωντανοί αξιωματούχοι στην Τεχεράνη με την εξουσία να λάβουν αυτή την απόφαση.

«Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, οπότε δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση», είπε ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Ακόμα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι «πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο» για να αποφύγουμε έναν άλλο πόλεμο με το Ιράν σε πέντε χρόνια.

Αναφορικά με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως η η κατάσταση στο Ορμούζ βελτιώνεται και ότι τα εμπορικά πλοία θα μπορέσουν να επανεκκινήσουν σύντομα τα δρομολόγια τους. Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη -μετά από τις παραπάνω αναφορές του Τραμπ- τρία δύο δεξαμενόπλοια πυρπολήθηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ιράκ.

Παράλληλα, στην επικοινωνία με τους G7 ο Τραμπ φέρεται να χλεύασε τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, για την αρχική του άρνηση να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιθέσεις κατά του Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή αποκάλεσε την ηγεσία του Ιράν «τρελούς αλήτες», και δήλωσε ότι ήταν μεγάλη τιμή του να τους σκοτώσει.