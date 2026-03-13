Τραμπ: Μεγάλο χτύπημα σήμερα στο Ιράν, δείτε τι θα συμβεί στα παρανοϊκά καθάρματα

Νέο μεγάλο χτύπημα κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το πρωί της Παρασκευής.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ επιτέθηκε στο Ιράν, αλλά και στους New York Times, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο, όμως, αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίσετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε. Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης. Διαθέτουμε ασύγκριτη πυρκαγιά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο.

Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες. Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

