Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αξιοποίησε μία μονοήμερη περιοδεία σε Ισραήλ και Αίγυπτο για να απολαύσει τον έπαινο των άλλων ηγετών και να παρουσιάσει το όραμά του για ευρύτερη ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει το Bloomberg, τώρα έρχεται το πιο δύσκολο κομμάτι.

Ο Τραμπ, μιλώντας στην τουριστική πόλη Σαρμ ελ-Σέιχ, υπέγραψε μια συμφωνία για τη Γάζα, την οποία χαρακτήρισε αποτέλεσμα «3.000 χρόνων προσπαθειών».

Στη συνέχεια, βρέθηκε μπροστά σε περισσότερους από δώδεκα ηγέτες που είχε συγκεντρώσει στο σημείο και εκφώνησε λόγο με στυλ προεκλογικής ομιλίας, ασκώντας κριτική στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, αλλά και σε κάποιους από τους παρόντες.

Ανεξαρτήτως του τόνου του, ακόμη και οι επικριτές και πολιτικοί αντίπαλοι συμφώνησαν ότι επρόκειτο για μια δικαίως επιβραβευμένη νίκη, δεδομένου ότι ο Τραμπ πέτυχε μια ειρηνευτική συμφωνία που αποδείχθηκε δύσκολη για άλλους ηγέτες, αλλά και για τον προκάτοχό του, Μπάιντεν.

Πίσω από την εικόνα με τις σημαίες του κόσμου και τα υποχρεωτικά χαμόγελα των ομολόγων του, οι στόχοι που παρουσίασε παραμένουν πολύ φιλόδοξοι.

Παρά τη σημασία της συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και τη διακοπή της ισραηλινής επίθεσης στη Χαμάς, τα επόμενα βήματα αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολα.

«Ο πρόεδρος είναι γνωστό ότι υπερβάλλει, και το είδαμε σήμερα», σημειώνει ο Τζόναθαν Πάνικοφ από το Atlantic Council. «Οι προκλήσεις για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία είναι εξαιρετικά δύσκολες».

Στην ομιλία του στο Ισραήλ, ο Τραμπ αναφέρθηκε επτά φορές στις Συμφωνίες του Αβραάμ, τις διπλωματικές συμφωνίες της πρώτης του θητείας που οδήγησαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Ο Τραμπ έχει θέσει ως στόχο την επέκταση των συμφωνιών και σε άλλες χώρες.

Οι διαρκείς εντάσεις έγιναν εμφανείς όταν ο Ερντογάν, δίστασε να συμμετάσχει στη σύνοδο στην Αίγυπτο λόγω της πιθανής παρουσίας του Νετανιάχου.

Η τελετή της Δευτέρας σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή αποκλιμάκωσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Ωστόσο, η εφαρμογή ορισμένων από τα πιο δύσκολα σημεία του σχεδίου Τραμπ – όπως ο αφοπλισμός της Χαμάς – παραμένει αβέβαιη.