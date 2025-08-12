Ο Τραμπ απειλεί τον Πάουελ με αγωγή για την ανακαίνιση των κτιρίων της Fed

«Πυρά» εξαπέλυσε για ακόμη μια φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για μείωση των βασικών επιτοκίων και απειλώντας τον ότι «θα επιτρέψει τη συνέχιση μιας μεγάλης αγωγής εις βάρος του», για τις ανακαινίσεις στα κτίρια της Fed.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πάουελ «αποτυχημένο» και επέρριψε ευθύνες στον πρώην υπουργό Οικονομικών, Στίβεν Μνιούτσιν, για την επιλογή του, σημειώνοντας ότι «η ζημιά που έχει προκαλέσει είναι ανυπολόγιστη».

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτρέψει την προώθηση μεγάλης αγωγής εναντίον του Πάουελ, κατηγορώντας τον για «τραγικά ανίκανη» διαχείριση του έργου ανακαίνισης των κτιρίων της Fed, το οποίο – σύμφωνα με τον ίδιο – κόστισε 3 δισ. δολάρια αντί για 50 εκατ. που θα έπρεπε.





Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου:

«Ο Jerome «Too Late» Powell πρέπει να μειώσει ΤΩΡΑ το επιτόκιο. Ο Steve «Manouychin» μου έκανε πραγματικά μια «ωραία» χάρη όταν προώθησε αυτόν τον αποτυχημένο.

Η ζημιά που έχει προκαλέσει με το να είναι πάντα Too Late είναι ανυπολόγιστη. Ευτυχώς, η οικονομία είναι τόσο καλή που έχουμε ξεπεράσει τον Πάουελ και το αλαζονικό Διοικητικό Συμβούλιο.

Ωστόσο, σκέφτομαι να επιτρέψω την προώθηση μιας μεγάλης αγωγής εναντίον του Πάουελ λόγω της φρικτής και εξαιρετικά ανίκανης δουλειάς που έχει κάνει στη διαχείριση της κατασκευής των κτιρίων της Fed. Τρία δισεκατομμύρια δολάρια για μια δουλειά που θα έπρεπε να κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια. Καθόλου καλό!».