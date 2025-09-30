Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνησή του κατέληξε σε συμφωνία με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ μετά από μήνες διαπραγματεύσεων.

«Υποθέτω ότι καταλήξαμε σε συμφωνία με το Χάρβαρντ σήμερα, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί — το μόνο που χρειάζεται είναι να την τεκμηριώσουμε σωστά, Λίντα», είπε ο Τραμπ στην υπουργό Εκπαίδευσης, Λίντα ΜακΜάον, κατά την υπογραφή εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, το Χάρβαρντ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ βρίσκονταν σε αδιέξοδο για μήνες σχετικά με την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση προς το ίδρυμα της Ivy League.

Αρχικά, ο Τραμπ κατηγόρησε το Χάρβαρντ για αδυναμία αντιμετώπισης του αντισημιτισμού στο campus μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, όμως η διαμάχη διευρύνθηκε, περιλαμβάνοντας κατηγορίες για πολιτική μεροληψία, έλεγχο των σχέσεών του με την Κίνα και αντίθεση στις προσπάθειες για ποικιλομορφία.