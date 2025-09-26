Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, εμφανίζεται έτοιμος να αναλάβει σημαντικό ρόλο στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας, μετέδωσαν την Παρασκευή οι Financial Times, στο πλαίσιο του μεταπολεμικού σχεδίου που έχει για την περιοχή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι FT αναφέρουν πως ο Μπλερ είχε προταθεί για να προεδρεύσει ενός εποπτικού συμβουλίου με την ονομασία «Διεθνής Μεταβατική Αρχή της Γάζας» (GITA).

Ο Μπλερ συμμετείχε σε μια συνάντηση που προήδρευσε ο Τραμπ στα τέλη Αυγούστου για την αντιμετώπιση του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και τα μεταπολεμικά σχέδια για την περιοχή.

Τον Ιούλιο, η εφημερίδα αναφέρει ότι το Ινστιτούτο Τόνι Μπλερ συμμετείχε σε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ενός μεταπολεμικού σχεδίου για τη Γάζα.

Το ινστιτούτο είχε δηλώσει ότι καμία από τις συνομιλίες του με διάφορες ομάδες για τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Γάζα δεν περιελάμβανε την ιδέα της αναγκαστικής μετεγκατάστασης των κατοίκων της περιοχής.