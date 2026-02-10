AP, The Guardian, Reuters

Η Ρωσία δεν διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ μέσα στο επόμενο έτος, ωστόσο προετοιμάζει μακροπρόθεσμα την ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, σύμφωνα με εκτίμηση της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών της Εσθονίας.

Ο επικεφαλής της, Κάουπο Ρόσιν, δήλωσε στο AP ότι η Μόσχα σχεδιάζει τη δημιουργία νέων μονάδων και τον διπλασιασμό ή τριπλασιασμό των δυνάμεων που διέθετε προπολεμικά κοντά στα σύνορα με χώρες του ΝΑΤΟ, αν και αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατά τον ίδιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν δείχνει πρόθεση να τερματίσει την εισβολή, καθώς πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να επιτύχει στρατιωτική νίκη και να αποσπάσει πλεονεκτήματα μέσω των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ρωσικές αρχές, όπως ανέφερε, κερδίζουν χρόνο στις διαπραγματεύσεις χωρίς ουσιαστική διάθεση συμβιβασμού, ενώ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την Ουάσιγκτον ως βασικό αντίπαλο

Παράλληλα, η Ρωσία χρειάζεται να διατηρεί σημαντικές δυνάμεις τόσο στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη όσο και στο εσωτερικό της, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά της για άμεση αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι πόροι» για να εξαπολύσει η Μόσχα επίθεση στο ΝΑΤΟ, ωστόσο το Κρεμλίνο ανησυχεί για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και τη δυνατότητά της να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ρωσίας μέσα στα επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Από αμερικανικής πλευράς, αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις προσπάθειες ειρήνευσης, επικαλούμενοι ανταλλαγές κρατουμένων και διπλωματικές επαφές. Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στα βασικά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι τόσο ο Πούτιν όσο και η αμερικανική ηγεσία προβάλλουν αφηγήματα που εξυπηρετούν τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία συνεχίζονται, με πλήγματα σε αστικές περιοχές και θύματα μεταξύ αμάχων. Ο Ρόσιν εκτιμά ότι ο Πούτιν παραμένει προσηλωμένος στον έλεγχο της Ουκρανίας και ενδέχεται να αλλάξει στάση μόνο εάν η κατάσταση στο μέτωπο ή στο εσωτερικό της Ρωσίας γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντική για την εξουσία του.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι η ρωσική ηγεσία ενδέχεται να λαμβάνει υπεραισιόδοξες αναφορές από την ιεραρχία, που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την πραγματική κατάσταση στο πεδίο των επιχειρήσεων.

The Guardian - Νορβηγία: Προειδοποιεί ο αρχηγός του στρατού για σενάριο ρωσικής εισβολής για την προστασία των πυρηνικών της

Ταυτόχρονα, η Νορβηγία δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μελλοντικής ρωσικής στρατιωτικής κίνησης στο έδαφός της, στο πλαίσιο σεναρίων που σχετίζονται με την προστασία των ρωσικών πυρηνικών δυνατοτήτων στον Αρκτικό Βορρά, δήλωσε ο αρχηγός των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων, Έιρικ Κρίστοφερσεν.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον The Guardian, το Όσλο δεν θεωρεί ότι η Μόσχα επιδιώκει εδαφικές κατακτήσεις στη Νορβηγία ανάλογες με εκείνες στην Ουκρανία.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, κοντά στα σύνορα με τη Νορβηγία, περιλαμβάνοντας πυρηνικά υποβρύχια, χερσαίους πυραύλους και αεροσκάφη με πυρηνική δυνατότητα. Σε ενδεχόμενη σύγκρουση της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ αλλού, οι εγκαταστάσεις αυτές θα είχαν κρίσιμη σημασία.

Ο Κρίστοφερσεν σημείωσε ότι ένα σενάριο περιορισμένης ρωσικής ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση της «δεύτερης δυνατότητας πλήγματος» δεν μπορεί να αποκλειστεί, και αποτελεί μέρος των αμυντικών σχεδιασμών της Νορβηγίας στον λεγόμενο «Υψηλό Βορρά».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική σε πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο για τη Γροιλανδία όσο και για τον ισχυρισμό ότι οι σύμμαχοι δεν πολέμησαν στην πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν. Όπως είπε, νορβηγικές δυνάμεις συμμετείχαν σε πλήρες φάσμα επιχειρήσεων και η χώρα είχε απώλειες, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «χωρίς νόημα».

Ο Νορβηγός στρατηγός υπογράμμισε ότι, παρότι η χώρα προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, η σημερινή ρωσική δραστηριότητα συνδέεται περισσότερο με υβριδικές απειλές και δολιοφθορές. Ταυτόχρονα, παραμένουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τη Μόσχα για ζητήματα έρευνας-διάσωσης στη Θάλασσα του Μπάρεντς, ενώ έχουν προταθεί και απευθείας στρατιωτικές γραμμές επικοινωνίας για αποφυγή κλιμάκωσης από παρεξηγήσεις.

Για το Σβάλμπαρντ, όπου ισχύει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης βάσει συνθήκης του 1920 και υπάρχει ρωσικός οικισμός, δήλωσε ότι η Ρωσία τηρεί τη συνθήκη και ότι η Νορβηγία δεν σχεδιάζει στρατιωτικοποίηση της περιοχής.

Αναφορικά με τη Γροιλανδία, χαρακτήρισε «πολύ περίεργους» τους ισχυρισμούς περί ρωσικών ή κινεζικών στρατιωτικών σχεδίων εκεί, σημειώνοντας ότι η ρωσική δραστηριότητα στην Αρκτική συνδέεται κυρίως με την πρόσβαση στον Ατλαντικό.

Τέλος, προειδοποίησε γενικότερα ότι η κατοχή ξένου εδάφους, ακόμη κι αν επιτευχθεί εύκολα αρχικά, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα εξαιρετικά δαπανηρή και δύσκολη, αν ο πληθυσμός δεν την αποδέχεται.

Reuters - Κάλας: Η ΕΕ έτοιμη να απαιτήσει από τη Ρωσία συγκεκριμένες παραχωρήσεις για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα, η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι θα προτείνει μια λίστα παραχωρήσεων που η Ευρώπη θα πρέπει να απαιτήσει από τη Ρωσία, ως μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν συμμετάσχει κυρίως αξιωματούχοι από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τους οποίους Ευρωπαίοι έχουν συμβουλευτεί κατά καιρούς. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

«Όλοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται η συμφωνία των Ευρωπαίων», δήλωσε η Κάλας σε ομάδα δημοσιογράφων πρακτορείων ειδήσεων στις Βρυξέλλες.

«Και για αυτό, έχουμε και εμείς όρους. Και δεν πρέπει να θέσουμε τους όρους στους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί μεγάλη πίεση, αλλά στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε ότι θα προτείνει έναν κατάλογο στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ τις επόμενες ημέρες. Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ο κατάλογος, ανέφερε την επιστροφή όλων των ουκρανικών παιδιών που απήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και τους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι διαθέτουν μέσα πίεσης, όπως περίπου 210 δισ. ευρώ (250 δισ. δολάρια) σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ακολουθήσει μια πολιτική διπλωματικής απομόνωσης της Ρωσίας από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, ορισμένες έχουν εκφραστεί τους τελευταίους μήνες υπέρ της άμεσης επικοινωνίας με τη Μόσχα, εν μέρει επειδή είναι επιφυλακτικές ως προς τις εκτενείς συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Εμανουέλ Μπον, επισκέφθηκε τη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προτείνει τον διορισμό ενός απεσταλμένου της ΕΕ για να ηγηθεί των συνομιλιών με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Κάλλας δήλωσε ότι είναι σημαντικό για την Ένωση να αποφασίσει τα μηνύματά της προς τη Μόσχα πριν εξετάσει ένα τέτοιο διορισμό.

«Αν δεν υπερασπιστούμε τίποτα,τότε δεν έχει νόημα να καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Κάλλας. «Είναι σημαντικό να συζητήσουμε τι είδους παραχωρήσεις πρέπει να δούμε από τη ρωσική πλευρά για να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνη».