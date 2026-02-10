Κάλας: Η ΕΕ έτοιμη να απαιτήσει από τη Ρωσία συγκεκριμένες παραχωρήσεις για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Τρίτη ότι θα προτείνει μια λίστα παραχωρήσεων που η Ευρώπη θα πρέπει να απαιτήσει από τη Ρωσία, ως μέρος μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν συμμετάσχει κυρίως αξιωματούχοι από την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τους οποίους Ευρωπαίοι έχουν συμβουλευτεί κατά καιρούς. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη δική τους συμμετοχή.

«Όλοι οι συμμετέχοντες στις συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, πρέπει να καταλάβουν ότι χρειάζεται η συμφωνία των Ευρωπαίων», δήλωσε η Κάλας σε ομάδα δημοσιογράφων πρακτορείων ειδήσεων στις Βρυξέλλες.

«Και για αυτό, έχουμε και εμείς όρους. Και δεν πρέπει να θέσουμε τους όρους στους Ουκρανούς, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί μεγάλη πίεση, αλλά στους Ρώσους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε ότι θα προτείνει έναν κατάλογο στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ τις επόμενες ημέρες. Όταν ρωτήθηκε τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει ο κατάλογος, ανέφερε την επιστροφή όλων των ουκρανικών παιδιών που απήχθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και τους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι διαθέτουν μέσα πίεσης, όπως περίπου 210 δισε. ευρώ (250 δισ. δολάρια) σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν «παγώσει» στην Ευρώπη, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ακολουθήσει μια πολιτική διπλωματικής απομόνωσης της Ρωσίας από την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, ορισμένες έχουν εκφραστεί τους τελευταίους μήνες υπέρ της άμεσης επικοινωνίας με τη Μόσχα, εν μέρει επειδή είναι επιφυλακτικές ως προς τις εκτενείς συζητήσεις μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, Εμανουέλ Μπον, επισκέφθηκε τη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προτείνει τον διορισμό ενός απεσταλμένου της ΕΕ για να ηγηθεί των συνομιλιών με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο Κάλλας δήλωσε ότι είναι σημαντικό για την Ένωση να αποφασίσει τα μηνύματά της προς τη Μόσχα πριν εξετάσει ένα τέτοιο διορισμό.

«Αν δεν υπερασπιστούμε τίποτα,τότε δεν έχει νόημα να καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Κάλλας. «Είναι σημαντικό να συζητήσουμε τι είδους παραχωρήσεις πρέπει να δούμε από τη ρωσική πλευρά για να έχουμε μια βιώσιμη ειρήνη».