Economist, Reuters

Η Ευρώπη βρίσκεται σε «γεωπολιτική και γεωοικονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και κινδυνεύει να μείνει πίσω από ΗΠΑ και Κίνα αν δεν επιταχύνει τις επενδύσεις, μειώσει τη ρυθμιστική γραφειοκρατία και ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία, προειδοποιεί ο Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί πιο τολμηρά σε καινοτομία, άμυνα και προστασία κρίσιμων βιομηχανιών, σε μια περίοδο που — όπως λέει — η γεωπολιτική ρήξη με τις ΗΠΑ και ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός δεν αφήνουν περιθώρια καθυστέρησης.

Αυτό ήταν το μήνυμα του Γάλλου προέδρου προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Economist και σε έξι ακόμη εφημερίδες στις 9 Φεβρουαρίου.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες συμμερίζονται την αίσθηση του κατεπείγοντος, αλλά το αν συμφωνούν με τις προτάσεις του είναι άλλο ζήτημα. Σε ένδειξη των εντάσεων που αναμένεται να προκύψουν, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Βελγίου και άλλων χωρών ζήτησαν μια «προ-σύνοδο» πριν από την κύρια συνάντηση. Ο Μακρόν συμφώνησε να συμμετάσχει.

Η έκκληση του Γάλλου προέδρου για ταχύτερες κινήσεις με στόχο την ανάπτυξη και τη μείωση της εξάρτησης εστιάζει σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, ζητά μεγαλύτερη προσπάθεια για απλοποίηση των πολυάριθμων κανονισμών για τους οποίους η ΕΕ είναι γνωστή. Δεύτερον, θέλει η Ευρώπη να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της, ώστε να περιορίσει την εξάρτηση από στενές ομάδες μη ευρωπαϊκών παρόχων.

Αυτή η προσπάθεια, λέει, πρέπει να εκτείνεται από την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ — για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης διμερών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap lines) σε ευρώ με εμπορικούς εταίρους — έως τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού, όπως το αμερικανικό φυσικό αέριο και οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους.

Τρίτον, ο Μακρόν υποστηρίζει μια πολιτική «ευρωπαϊκής προτίμησης» για την προστασία των «κρίσιμων βιομηχανιών» της Ένωσης, όπως ο χάλυβας, τα χημικά και η άμυνα. Αυτό, όπως εξηγεί, σημαίνει σύνδεση των κρατικών επιδοτήσεων με ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκών εισροών, ανάλογα με τον τομέα, καθώς και επιβολή κανόνων «αγοράζετε ευρωπαϊκά» στις δημόσιες προμήθειες.

Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος ζητά πολύ μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ώθηση στις επενδύσεις στην καινοτομία, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης που συνέταξε το 2024 ο Μάριο Ντράγκι, πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Reuters: Ο Μακρόν θέλει διάλογο με Πούτιν χωρίς «πολλούς συνομιλητές»

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως θέλει να «οργανωθεί καλά» η επανάληψη του διαλόγου των Ευρωπαίων με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όμως χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πρώτες «τεχνικές» επαφές κυρίως επιβεβαίωσαν «ότι η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη» προς το παρόν.

Όπως αναμετέδωσε το Reuters, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε το Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με το Ρώσο ομόλογό του, οι οποίες έχουν σε μεγάλο βαθμό διακοπεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, και έστειλε στις αρχές Φεβρουαρίου τον διπλωματικό σύμβουλό του στη Μόσχα για να τις προετοιμάσει.

«Τι έλαβα; Την επιβεβαίωση ότι η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη τώρα. Αλλά κυρίως ξαναφτιάξαμε αυτούς τους διαύλους συζήτησης σε τεχνικό επίπεδο», εξήγησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα από ευρωπαϊκές εφημερίδες και περιοδικά, μεταξύ των οποίων οι Le Monde, Economist, Sueddeutsche Zeitung, Financial Times, El Pais.

«Επιθυμία μου είναι να το μοιραστώ αυτό με τους Ευρωπαίους εταίρους μου και να έχουμε μια καλά οργανωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διάλογος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να γίνει «χωρίς υπερβολικά πολλούς συνομιλητές, με μια δεδομένη εντολή, μια απλή αντιπροσώπευση».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε και πάλι να μην «εκχωρηθεί» ο διάλογος αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν από την πλευρά τους επαναλάβει τις συνομιλίες με τη Μόσχα μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, πριν από ένα χρόνο.

«Η γεωγραφία μας δεν θα αλλάξει. Είτε μας αρέσει είτε όχι, η Ρωσία θα εξακολουθήσει αύριο να είναι εκεί. Και βρίσκεται στην πόρτα μας», δήλωσε.

Την ημέρα που η Μόσχα και το Κίεβο θα φθάσουν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, «θα χρειαστεί να οικοδομήσουμε μία νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ευρώπη μαζί με τη Ρωσία», προειδοποίησε.