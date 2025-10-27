Ο Όρμπαν θα συζητήσει με τον Τραμπ τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, θα συζητήσει – μεταξύ άλλων θεμάτων – τις αμερικανικές κυρώσεις κατά ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο.

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Τραμπ, στενός πολιτικός σύμμαχος του Όρμπαν, επέβαλε για πρώτη φορά κυρώσεις στη Ρωσία στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του την περασμένη εβδομάδα, στοχεύοντας τις εταιρείες Lukoil και Rosneft, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Η κίνηση του Τραμπ έχει προκαλέσει ερωτήματα για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού οι δύο χώρες είχαν εξασφαλίσει εξαιρέσεις από τους ευρωπαϊκούς περιορισμούς.

Ο Όρμπαν είχε ήδη προαναγγείλει την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον από τα μέσα Οκτωβρίου, λέγοντας ότι «η διαπραγματευτική ατζέντα είναι σχεδόν ολοκληρωμένη».

«Όσον αφορά τον ενεργειακό μας εφοδιασμό... κατά το δεύτερο μισό της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει η ευκαιρία στην Ουάσιγκτον για τον πρωθυπουργό να συζητήσει προσωπικά αυτό το ζήτημα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο σε ενημέρωση Τύπου.

Ο Ούγγρος υπουργός πρόσθεσε ότι, καθώς οι νέες αμερικανικές κυρώσεις δεν τίθενται σε ισχύ πριν από τα τέλη Νοεμβρίου, προς το παρόν δεν προκαλούν προβλήματα ούτε μειώσεις στις εισαγωγές πετρελαίου της Ουγγαρίας από τη Ρωσία.

Ο Όρμπαν, την Παρασκευή, ανέφερε ότι η κυβέρνησή του αναζητά τρόπους να παρακάμψει τις αμερικανικές κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες, δεν υπήρξε ένδειξη ότι σκοπεύει να αγνοήσει τους περιορισμούς.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είπε ότι έχει ήδη συζητήσει το θέμα με την ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL.

Ο Όρμπαν, ο οποίος οδεύει προς εκλογές το 2026, έχει καλλιεργήσει στενή προσωπική σχέση με τον Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Η σκληρή αντιμεταναστευτική στάση του τον έχει καταστήσει δημοφιλή μεταξύ των υποστηρικτών του πρώην Αμερικανού προέδρου στις ΗΠΑ.

Ο Ούγγρος ηγέτης είχε δηλώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα συζητήσει οικονομικά ζητήματα με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνάντησής τους.