Τραμπ σε Axios: Θέλω να εμπλακώ προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως θέλει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, όπως ανέφερε σε συνέντευξη του στο Axios που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είναι ο πιο πιθανός διάδοχος στην Τεχεράνη, αλλά τόνισε πως αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεχτό.

Για αρκετές ημέρες το ιρανικό καθεστώς έχει αναβάλει την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη. Ωστόσο, δηλώσεις Ιρανών πολιτικών την Πέμπτη άφηναν να εννοηθεί ότι επίκειται η ανακοίνωση.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως έκανα με τη Ντέλσι (Ροντρίγκεζ) στη Βενεζουέλα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν» δήλωσε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι αρνείται να αποδεχθεί έναν νέο Ιρανό ηγέτη που θα συνεχίσει τις πολιτικές του Χαμενεΐ, οι οποίες θα σύρουν τις ΗΠΑ ξανά σε πόλεμο «σε πέντε χρόνια».

«Ο διορισμός του γιου του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», είπε.

Τα σχόλια του Τραμπ αποτελούν μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αξίωση για εμπλοκή στο πολιτικό μέλλον του Ιράν, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από τους στόχους της μεγάλης αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας που ξεκίνησε το Σάββατο.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον πατέρα του. Ο 56χρονος δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα σε κανένα δημόσιο αξίωμα, αλλά έχει ισχυρούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Σκληροπυρηνικός κληρικός με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει αναλάβει ποτέ δημόσιο αξίωμα.

Το Ισραήλ βομβάρδισε την Τρίτη ιρανικό κτίριο στην πόλη Κομ όπου στεγάζεται το θρησκευτικό σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, επιδιώκοντας να διαταράξει τη διαδικασία ψηφοφορίας.

Ο Τραμπ συνέκρινε τη διαδικασία διαδοχής στο Ιράν με την παρέμβασή του στη Βενεζουέλα, όπου η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Στενά του Ορμούζ

Σχετικά με τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ (ένα ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο για την παγκόσμια μεταφοράς ενέργειας), ο Τραμπ ανέφερε σε ξεχωριστή συνέντευξη του στο Reuters πως «τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά». Υπενθυμίζεται πως το Ιράν έχουν ανακοινώσει ότι τα Στενά θα μείνουν κλειστά και πως όλα τα πλοία που θέλουν να διέρχονται από το σημείο θα πρέπει να λάβουν την έγκριση της Τεχεράνης.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πως «η επιχείρηση εξελίσσεται ταχύτερα από το αναμενόμενο». Ο ίδιος απέφυγε να ορίσει το πότε αυτή θα ολοκληρωθεί.