Νέες επιθέσεις του Ιράν σε Μπαχρέιν και Άμπου Ντάμπι

Νέες επιθέσεις ιρανικών drones στο Μπαχρέιν και το Άμπου Ντάμπι σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, με την Τεχεράνη να στοχεύει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πυρκαγιές ξέσπασαν στο κύριο διυλιστήριο της Bahrain Petroleum Company στο Μα'αμίρ μετά από επίθεση ιρανικών drones και βαλλιστικών πυραύλων. Η επίθεση φαίνεται πως σημειώθηκε κοντά σε εγκαταστάσεις που διατηρούν οι ΗΠΑ στην περιοχή.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καταγράφηκαν τουλάχιστον 3 εκρήξεις μετά από 3 αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων πάνω από την περιοχή Σαμπία 9 του Αμπού Ντάμπι.