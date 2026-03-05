Πρόεδρος Αζερμπαϊτζάν: Ο στρατός έλαβε εντολή να προετοιμάσει αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ κατηγόρησε το Ιράν για «τρομοκρατία» και απείλησε με αντίποινα, αφού τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν την Πέμπτη σε επιθέσεις με drones σε αεροδρόμιο και κοντά σε σχολείο, για τις οποίες επέρριψε ευθύνες στη γειτονική χώρα.

«Σήμερα διαπράχθηκε τρομοκρατική ενέργεια από την ιρανική πλευρά κατά της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Αλίεφ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας.

Όπως πρόσθεσε, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας «έχουν λάβει εντολή να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν αντίποινα» και έχουν τεθεί «σε επίπεδο κινητοποίησης αριθμός ένα, ώστε να είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση».

BREAKING:



Azerbaijani President Ilham Aliyev has called the drone attacks on his country from Iran a terrorist act, according to APA News Agency.



Aliyev stated that the armed forces have been instructed to prepare retaliatory measures.



🇦🇿 pic.twitter.com/JUlVP8irgz — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

Το Ιράν αρνείται ότι στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν μετά την επίθεση με drone

Το Αζερμπαϊτζάν έκλεισε την Πέμπτη μέρος του εναέριου χώρου του στο νότο, αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερα ιρανικά drones πέταξαν πάνω από τα σύνορά του.

Με τη σειρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, αρνήθηκε ότι η χώρα στόχευσε το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο νωρίτερα είχε δηλώσει ότι δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν το έδαφός του στο Ναχιτσεβάν, συμπεριλαμβανομένου ενός κτιρίου αεροδρομίου.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν έχει βάλει στο στόχαστρο τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε ο Γαριμπαμπάντι σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim. «Δεν θέτουμε στο στόχαστρο τις γειτονικές μας χώρες».

Είπε ότι «η πολιτική του Ιράν είναι μόνο να χτυπά τις στρατιωτικές βάσεις των εχθρών του» που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και χρησιμοποιούνται για επιθέσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Drones του Ιράν χτύπησαν αεροδρόμιο στο Αζερμπαϊτζάν

Υπενθυμίζεται ότι, ο Αζερμπαϊτζάν κατηγόρησε την Πέμπτη το Ιράν ότι εκτόξευσε δύο drones προς το έδαφός του, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, και ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για να του επιδώσει έντονη διαμαρτυρία.

An Iranian drone struck Nakhchivan in Azerbaijan.



This is a first, and Azerbaijan will not take this lighty. pic.twitter.com/7Yov1nUx4Z — Open Source Intel (@Osint613) March 5, 2026

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα (6 μίλια) από τα σύνορα με το Ιράν.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Από την πλευρά του, το Αζερμπαϊτζάν απειλεί με αντίδραση το Ιράν μετά τα πλήγματα με drones στο έδαφός του ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν στη συνέχεια δήλωσε ότι αρκετά drones που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χτύπησαν το έδαφός του, με ένα να προσγειώνεται σε κτίριο του τερματικού σταθμού του Διεθνούς Αεροδρομίου Ναχτσεβάν και ένα άλλο να προσγειώνεται κοντά σε σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

«Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις με drones που πραγματοποιήθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυματισμούς σε δύο πολίτες», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές αζέρικων ΜΜΕ ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπεσε σε κάποια απόσταση από το αεροδρόμιο, ενώ το δεύτερο φέρεται να έπεσε στην περιοχή του αεροδρομίου Ναχτσεβάν. Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος και η προέλευση των drones εξακολουθούν να διερευνώνται.

AZ



İran İslam Respublikası ərazisindən Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumları barədə bəyanat



⬇️⬇️⬇️https://t.co/9r6dAtC3Ap



ENG



Statement on drone attacks against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the… pic.twitter.com/JJhnm0WYs8 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 5, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μπακού

«Γύρω στο μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ένα drone χτύπησε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο drone έπεσε κοντά σε ένα σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυματισμό δύο πολιτών.

Αυτή η επίθεση εναντίον του εδάφους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή.

Απαιτούμε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει, το συντομότερο δυνατό, σαφή εξήγηση σχετικά με την υπόθεση, να διεξάγει κατάλληλη έρευνα και να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.

Ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, Μοτζτάμπα Ντεμιρτσίλου, κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά έντονη διαμαρτυρία και θα επιδοθεί αντίστοιχη νότα διαμαρτυρίας».

