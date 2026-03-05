Ο Ι. Παπαφλωράτος στα Μακεδονικά Νέα

Τη διαμορφούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, αναλύει σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα ο Δρ. Ιωάννης Παπαφλωράτος, Νομικός, Διεθνολόγος και καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Ο Δρ. Παπαφλωράτος επιχειρεί να αποτυπώσει τα πιθανά σενάρια για το μέλλον του ιρανικού καθεστώτος μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη, ενώ παράλληλα σχολιάζει τους κινδύνους γενίκευσης της σύγκρουσης, τη σημασία των Στενών του Ορμούζ για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο.

