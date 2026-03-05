Επίθεση του Τραμπ σε Ισπανία και Σάντσεθ: Είναι πολύ εχθρικοί προς το NATO
Επίθεση του Τραμπ σε Ισπανία και Σάντσεθ: Είναι πολύ εχθρικοί προς το NATO

05/03/2026 • 17:56
Νέα επίθεση εις βάρος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, εξαπέλυσε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο της απόφασης της Μαδρίτης να μην παραχωρήσει διευκολύνσεις προς τις ΗΠΑ για τον πόλεμο με το Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την New York Post, ο Τραμπ δήλωσε πως «η Ισπανία είναι ένας loser. Είναι πολύ εχθρική προς του ΝΑΤΟ και είναι είναι η μοναδική χώρα που ψήφισε κατά (της απόφασης για την αύξηση των δαπανών από τα μέλη του NATO στο 5% επί του ΑΕΠ)».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε λέγοντας πως «οι Ισπανοί δεν είναι ομαδικοί παίχτες και ούτε εμείς θα είμαστε ομαδικοί παίκτες με την Ισπανία».

