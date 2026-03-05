IDF: Σχεδιάζουν τη δημιουργία «ουδέτερης ζώνης» στα νότια του ποταμού Λιτάνι

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει εμπλακεί σε μια νέα σύγκρουση εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, μπήκε σε χωριά, στο νότιο τμήμα της γειτονικής χώρας, που καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό στον προηγούμενο πόλεμο του 2024, και ανακοίνωσε ότι θέλει να δημιουργήσει εκεί μια «ουδέτερη ζώνη».

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ζώνης και ποιες οι συνέπειες από τη δημιουργία της;

Την ώρα που ξεκινούσε μια μεγάλη εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες του θα θέσουν υπό τον έλεγχό τους «νέες θέσεις» στα νότια αυτής της χώρας. Με την εισβολή αυτήν το Ισραήλ θέλει να δημιουργήσει μια «ουδέτερη ζώνη (…) μεταξύ του πληθυσμού μας και κάθε απειλής» εξήγησε ο εκπρόσωπος του στρατού, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ.

Παράλληλα, θα εμποδίσει «τις επιθέσεις στις μεθοριακές ισραηλινές κοινότητες», πρόσθεσε ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς.

Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της τρομοκρατικής οργάνωσης στον προηγούμενο πόλεμο, που έληξε τον Νοέμβριο του 2024. Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Ωστόσο, η Χεζμπολάχ από τη Δευτέρα που ξεκίνησαν και πάλι οι συγκρούσεις ανέλαβε την ευθύνη για δεκάδες επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ – ορισμένες φορές σε μεγάλο βάθος εντός της γειτονικής χώρας.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν ότι «το Ισραήλ σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο μιας ζώνης πλάτους 10-15 χιλιομέτρων» είπε μια διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο στη Βηρυτό. Επισήμως, οι Αρχές δεν έχουν ακόμη αντιδράσει.

Είναι εφαρμόσιμη αυτή η ιδέα;

Η δημιουργία επομένως αυτής της «ουδέτερης ζώνης» είναι ένας στόχος «μάλλον εφικτός», εκτίμησε ο Ντέιβιντ Γουντ, αναλυτής στο International Crisis Group, δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει ήδη δημιουργήσει «ντε φάκτο ουδέτερες ζώνες κατά μήκος των συνόρων», μετά την κατάπαυση του πυρός το 2024.

Ο αναλυτής του Atlantic Council Νίκολας Μπλάνφορντ εκτίμησε ότι οι Ισραηλινοί θέλουν να «επεκτείνουν» την ουδέτερη ζώνη που υπάρχει ήδη, πιθανότατα όμως ότι στο μέγεθος που είχε η παλιά «ζώνη κατοχής».

Μετά την εισβολή του στον Λίβανο το 1982 το Ισραήλ διατήρησε μια ζώνη πλάτους 10-20 χιλιομέτρων, μέχρι την πλήρη αποχώρησή του από τη χώρα αυτή, το 2000, υπό τα ισχυρά πλήγματα που δεχόταν από τη Χεζμπολάχ.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Ενώ ο πόλεμος μαίνεται, μια χερσαία σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μοιάζει πλέον αναπόφευκτη.

Εκτός από τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, όσο προχωρούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες «ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν αντίσταση, υπό τύπον αντάρτικου, από τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αυξάνεται», προειδοποίησε ο Ντέβιντ Γουντ.

«Η Χεζμπολάχ έχει πλέον μπει σε πόλεμο», συνηγόρησε και ο Νίκολας Μπλάνφορντ. «Η νέα ουδέτερη ζώνη αποτελεί στο εξής τμήμα του πεδίου της μάχης».

