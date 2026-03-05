Βίντεο: 400.000 άνθρωποι εγκαταλείπουν την Βηρυτό
05/03/2026 • 17:43 / Τελευταία Ενημέρωση: 17:46
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Το Ιράν βρίσκεται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής του Ιρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αλί Λαριτζάνι.

Ο ίδιος υποστήριξε σε ανάρτηση του στο X πως «ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι σχεδιάζουν χερσαία εισβολή στο Ιράν. 

Οι γενναίοι γιοι μας, οπαδοί του Ιμάμη Χομεϊνί και του Ιμάμη Χαμενεΐ, περιμένουν να ντροπιάσουν αυτούς τους κακούς Αμερικανούς αξιωματούχους με χιλιάδες νεκρούς και αιχμαλώτους. 

Το Ιράν δεν είναι μέρος για να χορεύουν οι διάβολοι» συμπλήρωσε ο Λαριτζάνι».

Εγκαταλείπουν μαζικά τα νότια προάστια της Βηρυτού

Εξάλλου, στη Βηρυτό του Λιβάνου καταγράφονται μαζικές εκκενώσεις πολιτών εν μέσω των ανησυχιών για κλιμάκωση του πολέμου, μετά την προτροπή του Ισραήλ προς τον πληθυσμό να εγκαταλείψει αμέσως τα σπίτια του.

Νωρίτερα την Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες να «σώσουν τις ζωές τους και να εγκαταλείψουν αμέσως τα σπίτια τους».

Συγκεκριμένα, ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε μια ανάρτηση στο X, διέταξε τους κατοίκους των νότιων προαστίων να μετακινηθούν ανατολικά και βόρεια, δημοσιεύοντας έναν χάρτη που έδειχνε τέσσερις εκτεταμένες περιοχές της πρωτεύουσας από τις οποίες έπρεπε να φύγουν, μέρος της περιοχής είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

