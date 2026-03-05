Fitch: Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από μήνα

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένεται να διαρκέσει για λιγότερο από ένα μήνα, εκτίμησε την Πέμπτη η Fitch.

Οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης εξετάζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ - ΗΠΑ και Ιράν στις οικονομίες των άλλων κρατών της Μέσης Ανατολής.

Στο βασικό σενάριο της Fitch, με το αργό πετρέλαιο να κυμαίνεται στα 85 δολάρια ανά βαρέλι, αναμένεται ότι ένα κλείσιμο τεσσάρων εβδομάδων του Στενού του Ορμούζ θα επηρεάσει περισσότερο το Ιράκ και το Κατάρ, με επίπτωση που αντιστοιχεί στο 1,9% του ΑΕΠ τους.

Αντίθετα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία διαθέτουν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγής, αναμένεται να επηρεαστούν λιγότερο, με επιπτώσεις 0,1% και 0,6% του ΑΕΠ αντίστοιχα.

«Εκτιμούμε ότι κάθε εβδομάδα διακοπής θα μειώσει τα έσοδα από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων κατά περίπου 0,4% του ΑΕΠ για αυτά το Μπαχρέιν, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Κατάρ, με βάση την τιμή του πετρελαίου στα 85 δολάρια το βαρέλι. . Μέρος αυτού θα ανακτηθεί μέσω της πώλησης υδρογονανθράκων από τα αποθεματικά τους – σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξαγωγές αυξήθηκαν πριν από τον πόλεμο – αλλά η πλήρης ανάκαμψη θα είναι δύσκολη» σημειώνει η Fitch.

Σε άλλο σημείο της έκθεσης, σημειώνεται πως «από την έναρξη της σύγκρουσης, το Ιράκ έχει σταματήσει την παραγωγή πετρελαίου σε ορισμένα πεδία και έχει διακόψει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου όχι μόνο μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά και, για λόγους ασφαλείας, μέσω του αγωγού Κιρκούκ-Τσεϊχάν προς την Τουρκία.

Ο τελευταίος έχει σχεδιαστική χωρητικότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 30% των επιπέδων εξαγωγών πριν από τη σύγκρουση. Η επίδραση του σοκ στις εξαγωγές στις δημόσιες οικονομίες θα μπορούσε να αντισταθμιστεί εν μέρει με την ανάληψη καταθέσεων σε μετρητά ή τη μείωση των δημόσιων κεφαλαιουχικών δαπανών, οι οποίες είναι υψηλές σε σχέση με τα ιστορικά πρότυπα».