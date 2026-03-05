Προειδοποίηση του Ισραήλ προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τη νότια Βηρυτό

Προειδοποίηση προς τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ εξέδωσε το Ισραήλ την Πέμπτη.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε μια ανάρτηση στο X, διέταξε τους κατοίκους των νότιων προαστίων να μετακινηθούν ανατολικά και βόρεια, δημοσιεύοντας έναν χάρτη που έδειχνε τέσσερις εκτεταμένες περιοχές της πρωτεύουσας από τις οποίες έπρεπε να φύγουν, μέρος της περιοχής είναι δίπλα στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

«Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», έγραψε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Avichay Adraee, λέγοντας ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές τους.

🔸سكان أحياء برج البراجنة والحدث - يرجى التوجه شرقاً باتجاه جبل لبنان على محور بيروت-دمشق.



🔸سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالًا باتجاه طرابلس بمحور بيروت-طرابلس وشرقًا لجبل لبنان على اوتوستراد المتن السريع



🔸انتبهوا، يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي توجه جنوبًا قد… https://t.co/hT3e6dONif pic.twitter.com/mPnDuydQ1r — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026

Οι δρόμοι που οδηγούν έξω από τα προάστια ήταν φραγμένοι, καθώς οι άνθρωποι έφευγαν με αυτοκίνητα και με τα πόδια, όπως έδειξαν τηλεοπτικά πλάνα. Ακούστηκαν πυροβολισμοί στα νότια προάστια, προειδοποιώντας τους κατοίκους να φύγουν.

Ο Λίβανος εμπλέχθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ, προκαλώντας εντατικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που επικεντρώθηκαν κυρίως στα νότια προάστια, το νότιο Λίβανο και το ανατολικό Λίβανο.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν μια περιοχή του νότιου Λιβάνου που αντιστοιχεί στο 8% περίπου του εδάφους του.

Οι ισραηλινές βομβαρδιστικές επιθέσεις και προειδοποιήσεις έχουν ήδη οδηγήσει δεκάδες χιλιάδες Λιβανέζους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στα νότια προάστια και στο νότο αυτή την εβδομάδα.

