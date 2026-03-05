Το Αζερμπαϊτζάν κλείνει για 12 ώρες τον εναέριο χώρο κοντά στο Ιράν

Το Αζερμπαϊτζάν έκλεισε την Πέμπτη μέρος του εναέριου χώρου του στο νότο, αφού ανακοίνωσε ότι τέσσερα ιρανικά drones πέταξαν πάνω από τα σύνορά του.

Ο εναέριος χώρος θα παραμείνει κλειστός για 12 ώρες, σύμφωνα με μια ανακοίνωση προς τους πιλότους (NOTAM) που εξέδωσε το Αζερμπαϊτζάν.

Νωρίτερα την Πέμπτη και σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, είπε πως «τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχονται από ιρανικούς κρατικούς φορείς διεξήγαγαν μια βρώμικη εκστρατεία συκοφαντίας εναντίον του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να δυσφημίσουν τη χώρα μας και να επηρεάσουν τις απόψεις των συμπατριωτών μας που ζουν στο Ιράν.

Γνωρίζουν πολύ καλά ότι σήμερα το ανεξάρτητο κράτος του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί πηγή ελπίδας για πολλούς Αζέρους που ζουν στο Ιράν.

Επομένως, η δυσφήμιση, η συκοφαντία και η απαξίωση μας ενώπιον του ιρανικού κοινού εξυπηρετούσε αυτόν τον σκοπό, παρόλο που δεν υπήρχε καμία βάση για αυτό».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν υποστήριξε πως η Τεχεράνη δεν ήταν πίσω από το περιστατικό, υπογραμμίζοντας «τον ρόλο του Ισραήλ στην επιδείνωση των σχέσεων» του Ιράν με το Μπακού.