Στάρμερ: Θα στείλουμε τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα Wildcat στην Κύπρο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων επιπλέον αεροσκαφών Typhoon στο Κατάρ και ελικοπτέρων Wildcat στην Κύπρο. Παράλληλα, το HMS Dragon αποστέλλεται στη Μεσόγειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon θα σταλούν στο Κατάρ, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

«Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι στέλνουμε τέσσερα επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη Typhoon για να ενωθούν με τη μοίρα μας στο Κατάρ, προκειμένου να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις στο Κατάρ και σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

Στο ξεκίνημα της συνέντευξής του ο Βρετανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι προήδρευσε σε άλλη μια συνεδρίαση της επιτροπής Cobra σήμερα το πρωί.

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για τους συγγενείς και τους φίλους τους που έχουν εμπλακεί σε αυτό, για τον αντίκτυπο στη ζωή και την οικονομία μας, καθώς και για την πιθανότητα ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης» είπε προσθέτοντας ότι θέλει να καθησυχάσει το βρετανικό κοινό σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η πρώτη πτήση τσάρτερ της βρετανικής κυβέρνησης για τους πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή έχει πλέον αναχωρήσει.

«Μπορώ να ανακοινώσω ότι η πρώτη μας πτήση τσάρτερ από το Ομάν απογειώθηκε πριν από λίγα λεπτά» δήλωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι «4.000 Βρετανοί έχουν ήδη επιστρέψει στην πατρίδα».

Η πτήση απογειώθηκε από το Ομάν στις 16:00 μ.μ. (τοπική ώρα, ώρα Βρετανίας 14:00). Αρχικά επρόκειτο να πετάξει χθες το βράδυ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη λόγω «λειτουργικών προβλημάτων».

Εξάλλου, δήλωσε ότι στόχος του είναι να διασφαλίσει ψύχραιμη και σταθερή ηγεσία «προς το εθνικό συμφέρον», επισημαίνοντας ότι αυτό σημαίνει αξιοποίηση τόσο της στρατιωτικής ισχύος όσο και της διπλωματίας για την προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανέφερε, η διαχρονική θέση της Βρετανίας απέναντι στο Ιράν παραμένει η αναζήτηση μιας διαπραγματευτικής λύσης, με βασικό στόχο την εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή ακριβώς η στρατηγική εξηγεί γιατί το Λονδίνο δεν συμμετείχε στα αρχικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να στηρίζει εκείνη την απόφαση, ωστόσο σημείωσε ότι η κατάσταση μεταβλήθηκε όταν το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία των πολιτών μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, προχώρησε και στον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, συγκεκριμένα στον αντίκτυπο στις εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και στη ναυτιλία μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Είπε ότι η βρετανική κυβέρνηση θα συνεργαστεί με τις επηρεαζόμενες βιομηχανίες και τους συμμάχους της, για να ανταποκριθεί σε οποιονδήποτε αντίκτυπο.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει το σωστό σχέδιο για να μειώσει την εξάρτησή του από τις ασταθείς αγορές και να δημιουργήσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε».

Επιπλέον, δήλωσε ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι ορισμένοι θα χρησιμοποιήσουν την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση «για να μας διαιρέσουν».

«Πρέπει να ενωθούμε σε αυτή τη στιγμή, οι φοβισμένοι Βρετανοί πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα» πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη διάρκεια της σύγκρουσης είπε ότι «ενδέχεται να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα». Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τις ζωές των Βρετανών και να υπερασπιστεί τις βρετανικές αξίες.

