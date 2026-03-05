Ισραήλ: Έχουν καταστραφεί πάνω από 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν (vid)

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν την Πέμπτη πως έχουν καταστρέψει πάνω από 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ανακοίνωση έρχεται καθώς η ισραηλινή πολεμική αεροπορία δηλώνει ότι πραγματοποίησε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν σήμερα το πρωί, καταστρέφοντας εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεροπορικής άμυνας.

מתחילת מבצע ״שאגת הארי״: חיל-האוויר תקף מאות אתרי שיגור והוציא מכלל שימוש יותר מ-300 משגרי טילים בליסטיים



חיל-האוויר השלים בשעות הבוקר (ה') את גל התקיפה ה-113 נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.



בגל התקיפה הטילו מטוסי חיל-האוויר חימושים רבים על עשרות אתרים, מהם… pic.twitter.com/s7W9v6vmaq — Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026

«Αυτό γίνεται για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εμβέλεια των πυρών προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ» ανέφεραν οι IDF.

Πρόσθεσαν πως κατά τη διάρκεια της σειράς επιθέσεων σήμερα το πρωί στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, η 113η σειρά από την έναρξη του πολέμου, δεκάδες βόμβες ρίχτηκαν σε δεκάδες ιρανικές βάσεις εκτόξευσης πυραύλων.



