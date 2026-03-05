Ισραήλ: Έχουν καταστραφεί πάνω από 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν (vid)
Ισραήλ: Έχουν καταστραφεί πάνω από 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν (vid)

05/03/2026 • 16:42
05/03/2026 • 16:42
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν την Πέμπτη πως έχουν καταστρέψει πάνω από 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η ανακοίνωση έρχεται καθώς η ισραηλινή πολεμική αεροπορία δηλώνει ότι πραγματοποίησε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν σήμερα το πρωί, καταστρέφοντας εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και συστήματα αεροπορικής άμυνας.

«Αυτό γίνεται για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η εμβέλεια των πυρών προς το έδαφος του Κράτους του Ισραήλ» ανέφεραν οι IDF.

Πρόσθεσαν πως κατά τη διάρκεια της σειράς επιθέσεων σήμερα το πρωί στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, η 113η σειρά από την έναρξη του πολέμου, δεκάδες βόμβες ρίχτηκαν σε δεκάδες ιρανικές βάσεις εκτόξευσης πυραύλων.
  

