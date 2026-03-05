Ισραήλ: Πάνω από 20.000 πολίτες έχουν επιστρέψει στη χώρα από την αρχή του πολέμου με το Ιράν

Περισσότεροι από 20.000 Ισραηλινοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε το Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι περίπου 120.000 ακόμη Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό επιδιώκουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το Ισραήλ άρχισε να ανοίγει τον εναέριο χώρο του την Πέμπτη και επέτρεψε σε μερικές πτήσεις να προσγειωθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε το Σάββατο με την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν κατά του Ισραήλ, αφήνοντας δεκάδες χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στο εξωτερικό.

Το υπουργείο ανέφερε ότι τα στοιχεία του δείχνουν ότι 120.000 Ισραηλινοί βρίσκονται επί του παρόντος στο εξωτερικό και επιθυμούν να επιστρέψουν στο Ισραήλ και ότι η επιχείρηση επαναπατρισμού τους θα διαρκέσει πιθανώς επτά έως δέκα ημέρες.

Η Αρχή Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Ισραήλ ανέφερε ότι σχεδόν 300.000 Ισραηλινοί έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό τους τελευταίους τρεις μήνες και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι δεκάδες χιλιάδες πελάτες επιθυμούν να επιστρέψουν.

Πρόσθεσε ότι εργάζεται για την επέκταση των επιλογών άφιξης και αναχώρησης από το Ισραήλ μέσω αεροπορικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαβάσεων.

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στο Ισραήλ μέσω χερσαίων διαβάσεων στην πόλη Ελάτ, θέρετρο στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες εκτελούν πτήσεις επαναπατρισμού από ευρωπαϊκές πόλεις προς Τάμπα, Αίγυπτο και Άκαμπα, Ιορδανία - δίπλα στην Ελάτ.

Αυτές οι πτήσεις θα συνεχιστούν, αλλά οι τέσσερις αεροπορικές εταιρείες του Ισραήλ - η εθνική αεροπορική εταιρεία El Al, η Israir I, η Arkia και η Air Haifa - έχουν ξεκινήσει πτήσεις προς το Τελ Αβίβ. Ενώ ο εναέριος χώρος ανοίγει σταδιακά, προς το παρόν επιτρέπονται μόνο οι εισερχόμενες πτήσεις, με ρυθμό μόλις μία προσγείωση ανά ώρα, λόγω των συχνών πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψουν όλοι οι Ισραηλινοί ασφαλείς στα σπίτια τους», δήλωσε η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ, πρώην ταξίαρχος του στρατού.

«Με το άνοιγμα του εναέριου χώρου, ξεκίνησε η επιστροφή των Ισραηλινών στο Ισραήλ και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε ασταμάτητα μαζί με όλα τα μέρη για να επεκτείνουμε τις επιλογές επιστροφής και αναχώρησης από τη χώρα, σύμφωνα με τους περιορισμούς ασφαλείας», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, τα πρώτα αεροσκάφη που έφτασαν στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν ήταν πτήσεις των Israir και Arkia από τη Ρώμη και μια πτήση της El Al από την Αθήνα. Προγραμματίζονται επίσης πτήσεις από άλλες πόλεις της Ευρώπης, καθώς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.

Ο Μπεν Γκουριόν δήλωσε ότι οι εξερχόμενες πτήσεις θα ξαναρχίσουν την Κυριακή, αλλά αρχικά θα περιοριστούν σε 50 επιβάτες ανά πτήση.

