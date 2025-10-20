Μήνυμα για το ότι το «πάγωμα» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ μπορεί να λήξει ακόμα και στην τρέχουσα εβδομάδα έστειλε τη Δευτέρα ο κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραπ, Κέβιν Χάσετ.

Μιλώντας στο CNBC, ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου ανέφερε πως η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να επιβάλει «αυστηρότερα μέτρα» για να αναγκάσει τους Δημοκρατικούς να συνεργαστούν.

Τα σχόλια αυτά έγιναν στην τρίτη εβδομάδα του κλεισίματος, το οποίο συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται κάποιο τέλος, εν μέσω μιας κομματικής διαμάχης στο Γερουσία σχετικά με τις προτεραιότητες της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης.

Οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν να περάσουν ένα βραχυπρόθεσμο ψήφισμα για να επαναφέρουν τη χρηματοδότηση στα τρέχοντα επίπεδα. Οι Δημοκρατικοί απαιτούν οποιοδήποτε προσωρινό νομοσχέδιο να περιλαμβάνει πρόσθετες δαπάνες για την προστασία της υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους.

Ο Χάσετ δήλωσε ότι έχει ακούσει από τη Γερουσία ότι οι Δημοκρατικοί θεωρούν ότι θα ήταν «κακή εικόνα» να ψηφίσουν την επαναλειτουργία της κυβέρνησης πριν από τις μαζικές διαμαρτυρίες «No Kings» (Όχι Βασιλιάδες) που θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο κατά του Τραμπ.

«Τώρα υπάρχει μια πιθανότητα ότι αυτή την εβδομάδα τα πράγματα θα τακτοποιηθούν, και πολύ γρήγορα», είπε ο Χάσετ. «Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί θα προχωρήσουν και θα μας εξασφαλίσουν μια ανοιχτή κυβέρνηση, οπότε θα μπορούμε να διαπραγματευτούμε ό,τι πολιτικές θέλουν να διαπραγματευτούν με κανονική διαδικασία».

« Πιστεύω ότι το κλείσιμο της κυβέρνησης που προκάλεσε ο Σούμερ θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή την εβδομάδα», είπε, αναφερόμενος στον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, D-N.Y., τον οποίο οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν για τη διακοπή της χρηματοδότησης.

Αλλά αν αυτό δεν συμβεί, «πιστεύω ότι ο Λευκός Οίκος θα πρέπει να εξετάσει πολύ προσεκτικά, μαζί με τον [υπεύθυνο του προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ] Βοτ, πιο ισχυρά μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να τους φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε.