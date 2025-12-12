Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να ταξιδέψει στο Κάιρο για να υπογράψει μια συμφωνία αξίας πολλών εκατομμυρίων για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Συγκεκριμένα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι εργάζονται τις τελευταίες ημέρες για το προγραμματισμένο ταξίδι σε συνεργασία με ανώτερους Αμερικανούς διπλωμάτες, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό διπλωμάτη που γνωρίζει τις προετοιμασίες και επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες στους Times of Israel.

Ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντήσει τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και σκοπεύει να παρουσιάσει την επίσκεψη ως ιστορική, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει επίσης να επιτύχει ένα σημαντικό διπλωματικό και επικοινωνιακό επίτευγμα πριν τις εκλογές στο Ισραήλ και να μετατοπίσει την προσοχή από επίμαχα εσωτερικά ζητήματα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ορισμένα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διοργανώσουν τριμερή σύνοδο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του Νετανιάχου και του Σίσι κατά την αναμενόμενη επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στη Φλόριντα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, ο Νετανιάχου προσκλήθηκε από τον Σίσι να ταξιδέψει μαζί με τον Τραμπ από την Ιερουσαλήμ στις 13 Οκτωβρίου σε σύνοδο στη Σαρμ ελ-Σέιχ, σε πρόσκληση τελευταίας στιγμής που μεσολάβησε ο Τραμπ, αλλά απέρριψε το ταξίδι επικαλούμενος την εορτή Simhat Torah.

Ο Νετανιάχου έχει επισκεφθεί την Αίγυπτο δύο φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ. Η τελευταία επίσημη επίσκεψή του ήταν πριν 15 χρόνια, τον Ιανουάριο του 2011.

Οι σχέσεις Ισραήλ-Αιγύπτου έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα με την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, χωρίς διπλωματική επαφή μεταξύ Καΐρου και Ιερουσαλήμ για δύο χρόνια.