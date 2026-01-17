Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να βάλει τη σφραγίδα του στην επόμενη μέρα της Γάζας, ανακοινώνοντας τη σύσταση ενός πολυσυλλεκτικού «Συμβουλίου Ειρήνης».

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε απόψε τη σύνθεση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος, Ρόμπερτ Γκάμπριελ.

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα.

Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.