Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέλυσε την Παρασκευή τον επικεφαλής του επιτελείου του Ναυτικού, Τζον Χάρισον - έναν ασυνήθιστα ισχυρό ανώτατο σύμβουλο, ο οποίος είχε οργανώσει μια αναδιάρθρωση της γραφειοκρατίας του Σώματος.

Η αιφνίδια απομάκρυνση, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του υπουργείου Πολέμου και έναν πρώην αξιωματούχο, ακολουθεί την επιβεβαίωση (διορισμού) αυτή την εβδομάδα του υφυπουργού Ναυτικού, Χανγκ Κάο.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την αποχώρηση του Χάρισον με ανακοίνωσή του: «Δεν θα συνεχίσει να υπηρετεί ως Επικεφαλής του Επιτελείου του υπουργού Ναυτικού», αναφέρεται. «Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του στο Υπουργείο».

Η θέση του επικεφαλής του επιτελείου του υπουργού Ναυτικού παραδοσιακά είναι παρασκηνιακή, με ρόλο να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των πραγμάτων. Ωστόσο, ο Χάρισον - διορισμένος από την κυβέρνηση Τραμπ, που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο - είχε σπάνια επίπεδα εξουσίας.

Ο Χάρισον και ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν είχαν προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές στις υπηρεσίες πολιτικής και προϋπολογισμού του Ναυτικού και προσπάθησαν να περιορίσουν την επιρροή του ρόλου του υφυπουργού.

Το POLITICO είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο Φίλαν και ο Χάρισον είχαν μετακινήσει αρκετούς συμβούλους που προορίζονταν να βοηθήσουν τον Κάο να προσαρμοστεί στον ρόλο του μετά την επιβεβαίωσή του. Επίσης, σχεδίαζαν να εγκρίνουν οι ίδιοι κάθε μελλοντικό στρατιωτικό βοηθό του Κάο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσεις θα προέρχονται αποκλειστικά από το γραφείο του Υπουργού.

Ο Κάο είναι ένας προβεβλημένος βετεράνος του Ναυτικού και πρώην Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία στη Βιρτζίνια, τον οποίο ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε για τη θέση.

Η αποπομπή έρχεται μετά από μήνες εσωτερικών αλλαγών στο Πεντάγωνο. Ο Χέγκσεθ απέλυσε αρκετούς ανώτερους συμβούλους νωρίτερα φέτος και απομάκρυνε τον αρχηγό του Μικτού Επιτελείου καθώς και τους ένστολους αρχηγούς του Ναυτικού, της Αεροπορίας και της Ακτοφυλακής.

Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να αναβιώσει τη ναυπηγική βιομηχανία. Ωστόσο, τα μεγαλύτερα προγράμματα του Ναυτικού βρίσκονται χρόνια πίσω στο χρονοδιάγραμμα, ενώ τόσο οι σύμμαχοι των ΗΠΑ όσο και οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί τους ξεπερνούν την παραγωγική ικανότητα των αμερικανικών ναυπηγείων.