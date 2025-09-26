Ερντογάν μετά τη συνάντηση με τον Τραμπ: Η Τουρκία θα λάβει το «δίκαιο μερίδιο της» στη Μεσόγειο

«Η στάση της Τουρκίας σχετικά με τους πόρους της Μεσογείου είναι σαφής. Θα λάβει το «δίκαιο μερίδιό» της, είπε και πρόσθεσε πως δεσμεύεται να «συνεργαστεί με τους γείτονες σε βάση αμοιβαίου οφέλους (καζάν-καζάν)», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ερωτηθείς από δημοσιογράφους για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κατά τη διάρκεια της πτήσης προς Άγκυρα, μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αποφασιστική στάση της Τουρκίας προκαλεί ανακατατάξεις στην περιοχή. Η Τουρκία έχει πλέον φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είναι μια δύναμη λήψης αποφάσεων και καθοδήγησης», συνέχισε και υποστήριξε ακόμα ότι «η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός», ενώ για το Κυπριακό, υπογράμμισε πως «κανείς δεν μπορεί να σύρει την Τουρκία και πάλι σε συζητήσεις» για δύο ομόσπονδα κράτη.

Επίσης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ για το πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα και το Ισραήλ η βελτίωση των σχέσεων της Άγκυρας με το Κάιρο και αν θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας παρόμοια με αυτή μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, ο Ερντογάν απάντησε:

«Η ειρήνη που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων μερών στη Λιβύη, με τη μεσολάβηση της Τουρκίας, αποτελεί πηγή ελπίδας όχι μόνο για τον λιβυκό λαό αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Οι καλές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με την Αίγυπτο και η κοινή άσκηση των ναυτικών μας δυνάμεων στη Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια παύσης αποτελούν απτούς δείκτες του ρόλου της Τουρκίας στην περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.

Η Τουρκία και η Αίγυπτος είναι δύο σημαντικές χώρες στην περιοχή μας. Η πρόοδος στις σχέσεις μας τα τελευταία χρόνια ήταν ιστορική. Εργαζόμαστε για την επέκταση αυτών των τομέων συνεργασίας».

Στο μεταξύ, την ικανοποίηση του για τη συνάντηση που είχε την Πέμπτη με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο εξέφρασε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στα οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα τα οποία συζήτησαν οι δύο άνδρες.

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους, ο Ερντογάν είπε πως «φεύγουμε χαρούμενοι από την Ουάσινγκτον, οι συζητήσεις βοήθησαν να γίνει σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς μεταξύ των δύο χωρών».

Είπε ακόμα ότι με τον Τραμπ συζήτησαν την αναθεώρηση των αμερικανικών δασμών στην τουρκική οικονομία και την ενίσχυση της εμπορικής συνεργασίας των δύο χωρών. «Στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 100 δισ. δολάρια στο διμερές εμπόριο» πρόσθεσε.

Με βάση ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας με τις δηλώσεις του Ερντογάν, ο ίδιος δεν έκανε καμία αναφορά στις αμερικανικές κυρώσεις ή στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Τουρκία.

Για τις αμυντικές συμφωνίες, ο Ερντογάν ανέφερε πως είχε «εκτενείς συζητήσεις» με τον Τραμπ, στις οποίες τέθηκε η βελτίωση της αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας και ΗΠΑ, με «μια εποικοδομητική προσέγγιση».

Για τα γεωπολιτική, ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη συμμετοχή του νέου ηγέτη της Συρίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία του Αχμέντ αλ Σαραά «ήταν πολύ σημαντική για το αίσθημα παγκόσμιας νομιμότητας» της Συρίας.

Σχετικά με την Γάζα, ο Ερντογάν τόνισε πως διαπίστωσε κοινή θέληση με τον Τραμπ για να σταματήσει η αιματοχυσία στην περιοχή.

Ανέφερε επιπλέον πως υπάρχει συνεννόηση με τον Τραμπ αναφορικά με τον τρόπο επίτευξης μιας κατάπαυσης του πυρός και μόνιμης ειρήνης στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. «Ο Τραμπ γνωρίζει πως η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.