Ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, εξέδωσε την Τετάρτη μια ασυνήθιστα αυστηρή προειδοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας των ΗΠΑ υιοθετεί μια ανταγωνιστική προσέγγιση προς την ΕΕ και συνιστά μια γεωπολιτική προσπάθεια να αποτραπεί η Ευρώπη από το να εξελιχθεί σε ενιαία δύναμη.

Όπως αναφέρει το Politico, σε μια καυστική ανάρτηση σε προσωπικό του ιστολόγιο, που δημοσιεύτηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση του στρατιωτικού δόγματος από την Ουάσιγκτον, ο Κουμπίλιους υποστήριξε ότι το αμερικανικό αφήγημα περί «πολιτισμικής εξάλειψης» της Ευρώπης δεν προκύπτει από πραγματικές ανησυχίες για τις αξίες ή τη Δημοκρατία, αλλά από σκληρούς γεωπολιτικούς υπολογισμούς των ΗΠΑ.

«Η ενότητα της ΕΕ αντιβαίνει στα συμφέροντα των ΗΠΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κουμπίλιους, συνοψίζοντας τη λογική που — όπως είπε — διαπερνά το έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ.

Παρέπεμψε, μάλιστα, σε σημεία της στρατηγικής που καλούν την Ουάσιγκτον να «καλλιεργήσει αντίσταση» εντός των κρατών-μελών και να συνεργαστεί με εθνικιστικά κόμματα που εναντιώνονται στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η διατύπωση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί απόδειξη ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες «να πολεμήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στραφούν κατά της δύναμής μας μέσα από την ενότητα».

Η οπτική του Τραμπ για την Ευρώπη επιβεβαιώθηκε και σε συνέντευξή του στο Politico, όπου χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και δήλωσε πως θα στηρίξει υποψηφίους στις Ευρωεκλογές, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Κουμπίλιους τόνισε ότι οι ΗΠΑ πλέον αντιλαμβάνονται μια πιο συνεκτική ΕΕ ως εν δυνάμει ανταγωνιστή της αμερικανικής επιρροής.

«Η επιθετική γλώσσα της Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν οφείλεται σε κάποια νοσταλγία για την “παλιά καλή Ευρώπη”, αλλά σε βαθιές στρατηγικές εκτιμήσεις», σημείωσε.

Σύνδεσε, δε, την εν λόγω προσέγγιση με τις ιδέες του Έλμπριτζ Κόλμπι — σήμερα υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Πενταγώνου — ο οποίος στο βιβλίο του The Strategy of Denial υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποτρέψουν οποιαδήποτε περιοχή από το να αποκτήσει μια κυρίαρχη δύναμη ικανή να περιορίσει την πρόσβαση των Αμερικανών στις αγορές.