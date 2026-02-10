Η Νορβηγία δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μελλοντικής ρωσικής στρατιωτικής κίνησης στο έδαφός της, στο πλαίσιο σεναρίων που σχετίζονται με την προστασία των ρωσικών πυρηνικών δυνατοτήτων στον Αρκτικό Βορρά, δήλωσε ο αρχηγός των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων, Έιρικ Κρίστοφερσεν.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στον The Guardian, το Όσλο δεν θεωρεί ότι η Μόσχα επιδιώκει εδαφικές κατακτήσεις στη Νορβηγία ανάλογες με εκείνες στην Ουκρανία.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου βρίσκεται στη χερσόνησο Κόλα, κοντά στα σύνορα με τη Νορβηγία, περιλαμβάνοντας πυρηνικά υποβρύχια, χερσαίους πυραύλους και αεροσκάφη με πυρηνική δυνατότητα. Σε ενδεχόμενη σύγκρουση της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ αλλού, οι εγκαταστάσεις αυτές θα είχαν κρίσιμη σημασία.

Ο Κρίστοφερσεν σημείωσε ότι ένα σενάριο περιορισμένης ρωσικής ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση της «δεύτερης δυνατότητας πλήγματος» δεν μπορεί να αποκλειστεί, και αποτελεί μέρος των αμυντικών σχεδιασμών της Νορβηγίας στον λεγόμενο «Υψηλό Βορρά».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική σε πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο για τη Γροιλανδία όσο και για τον ισχυρισμό ότι οι σύμμαχοι δεν πολέμησαν στην πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν. Όπως είπε, νορβηγικές δυνάμεις συμμετείχαν σε πλήρες φάσμα επιχειρήσεων και η χώρα είχε απώλειες, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «χωρίς νόημα».

Ο Νορβηγός στρατηγός υπογράμμισε ότι, παρότι η χώρα προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, η σημερινή ρωσική δραστηριότητα συνδέεται περισσότερο με υβριδικές απειλές και δολιοφθορές. Ταυτόχρονα, παραμένουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με τη Μόσχα για ζητήματα έρευνας-διάσωσης στη Θάλασσα του Μπάρεντς, ενώ έχουν προταθεί και απευθείας στρατιωτικές γραμμές επικοινωνίας για αποφυγή κλιμάκωσης από παρεξηγήσεις.

Για το Σβάλμπαρντ, όπου ισχύει καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης βάσει συνθήκης του 1920 και υπάρχει ρωσικός οικισμός, δήλωσε ότι η Ρωσία τηρεί τη συνθήκη και ότι η Νορβηγία δεν σχεδιάζει στρατιωτικοποίηση της περιοχής.

Αναφορικά με τη Γροιλανδία, χαρακτήρισε «πολύ περίεργους» τους ισχυρισμούς περί ρωσικών ή κινεζικών στρατιωτικών σχεδίων εκεί, σημειώνοντας ότι η ρωσική δραστηριότητα στην Αρκτική συνδέεται κυρίως με την πρόσβαση στον Ατλαντικό.

Τέλος, προειδοποίησε γενικότερα ότι η κατοχή ξένου εδάφους, ακόμη κι αν επιτευχθεί εύκολα αρχικά, αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα εξαιρετικά δαπανηρή και δύσκολη, αν ο πληθυσμός δεν την αποδέχεται.