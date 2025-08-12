Νετανιάχου: Θα επιτρέψουμε στους κατοίκους της Γάζας να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό

Το Ισραήλ θα επιτρέψει τη μετανάστευση στο εξωτερικό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στα εβραϊκά στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο i24 News για τη μετανάστευση κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό, ο Νετανιάχου απάντησε: «Αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις».

«Από τη Συρία εκατομμύρια έφυγαν, από την Ουκρανία εκατομμύρια έφυγαν, από το Αφγανιστάν εκατομμύρια έφυγαν... Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Εμείς θα το επιτρέψουμε, πρώτα απ’ όλα, στο εσωτερικό της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μαχών, και θα τους επιτρέψουμε σίγουρα να φύγουν και από τη Γάζα. Δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει…», πρόσθεσε.

«Μιλάμε σε αρκετές πιθανές χώρες υποδοχής, δεν μπορώ να μιλήσω εκτενώς εδώ γι’ αυτό. Αλλά το πιο φυσικό πράγμα, για όλους εκείνους που λένε ότι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και θέλουν να τους βοηθήσουν, είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους», τόνισε.

Με εντολή Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, με στόχο την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων και τη «νίκη» επί της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, σύμφωνα με τους δηλωμένους στρατηγικούς στόχους.

Ο στρατός σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μιας από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τον ισραηλινό στρατό.



«Τι συμβαίνει τώρα; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες; Ζήτησα να τις συντομεύσουν επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος», ήταν η απάντηση του Νετανιάχου σε σχετική ερώτηση.