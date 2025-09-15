Νετανιάχου: Στο πλευρό μας οι ΗΠΑ, κόντρα στον αντισημιτισμό - Ρούμπιο: Η Χαμάς πρέπει να εξοντωθεί

Μιλώντας μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επαίνεσε την «κοινή αποφασιστικότητα» των δύο χωρών και την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «είμαστε αποφασισμένοι» να φέρουμε όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα και ευχαριστεί τον Τραμπ για τη βοήθειά του και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να νικήσει και τη Χαμάς στη Γάζα.

Ενώ πρόσθεσε ότι δεν αποκλείει περαιτέρω πλήγματα εναντίον αρχηγών της Χαμάς «όπου κι αν βρίσκονται».

Η παρουσία του Ρούμπιο είναι ένα σαφές σημάδι ότι οι ΗΠΑ στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ ενάντια στον αντισημιτισμό και τις «αδύναμες κυβερνήσεις» που δαιμονοποιούν το Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου.

Τόνισε επίσης ότι ο Τραμπ έχει δείξει σταθερή ηγεσία, τολμηρή ηγεσία και σαφείς ενέργειες για να κάνει τις διμερείς σχέσεις ισχυρότερες από ποτέ.

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε από κοινού», για να αντιμετωπίσουμε τους κοινούς εχθρούς και να προστατεύσουμε τον κοινό πολιτισμό μας, είπε ο Νετανιάχου.

Ρούμπιο: Να εξοντωθεί η Χαμάς και να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι «όλοι οι όμηροι» πρέπει να επιστρέψουν αμέσως στις πατρίδες τους και ότι η Χαμάς πρέπει να “εξοντωθεί” ως ένοπλη ομάδα» προσθέτοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει προσηλωμένος σε αυτούς τους στόχους.

Παράλληλα, είπε ότι το Ιράν απειλεί όχι μόνο το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, αλλά και τους συμμάχους του Κόλπου και την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι ένα πυρηνικό Ιράν αποτελεί «απαράδεκτο κίνδυνο» για τον κόσμο.

Επίσης, καταδίκασε την «ασύγκριτη βαρβαρότητα» της Χαμάς και τόνισε ότι ο λαός της Γάζας δεν μπορεί να έχει ειρήνη ή ένα καλύτερο μέλλον χωρίς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων στις πατρίδες τους.