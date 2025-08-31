Νετανιάχου: Επιβεβαίωσε το χτύπημα εναντίον του εκπροσώπου της Χαμάς - «Ακόμα δεν γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα»

Στην εβδομαδιαία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε χθες επιχείρηση εναντίον του εκπροσώπο της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα, αλλά ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να μην γνωρίζει αν σκοτώθηκε.

«Η Σιν Μπετ και ο ισραηλινός στρατός χτύπησαν τον εκπρόσωπο της Χαμάς, τον εκπρόσωπο της δολοφονικής και σατανικής οργάνωσης, Αμπού Ομπέιντα. Ακόμα δεν γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα — ελπίζω να μην είναι πλέον μαζί μας — αλλά παρατηρώ ότι δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της Χαμάς να μιλήσει για αυτό», ανέφερε ο Νετανιάχου. «Έτσι, οι επόμενες ώρες και ημέρες θα δείξουν».

Ανώνυμες ισραηλινές πηγές ασφαλείας που αναφέρονται από τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για το αποτέλεσμα της επίθεσης εναντίον του εκπροσώπου του στρατιωτικού σκέλους της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι οι IDF «έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν» μια πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου «να νικήσουν τη Χαμάς και να φέρουν πίσω όλους τους ομήρους μας». Αυτοί οι στόχοι είναι από καιρό οι δηλωμένοι στόχοι του πολέμου στη Γάζα, αλλά ο Νετανιάχου φαίνεται να αναφέρεται στην απόφαση να προχωρήσουν οι IDF στην κατάκτηση της πόλης της Γάζας.

Αναφερόμενος στην επίθεση της περασμένης εβδομάδας κατά της πολιτικής ηγεσίας των Χούθι, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «σε κάθε ομιλία του, ο [ηγέτης των Χούτι Αμπντούλ-Μαλίκ] αλ-Χούτι υπόσχεται ότι θα επιτεθεί στο Ισραήλ, ότι θα καταστρέψει το Ισραήλ. Αυτό είναι γραμμένο στη σημαία τους».

«Αυτή η υπόσχεση δεν θα εκπληρωθεί», υπόσχεται. «Αλλά η δική μας υπόσχεση — να χτυπήσουμε το τρομοκρατικό καθεστώς με αυξημένη δύναμη — εκπληρώνεται. Και πώς εκπληρώνεται. Με ένα θανατηφόρο χτύπημα, ο IDF εξόντωσαν το μεγαλύτερο μέρος των Χούθι».

Πηγή: Times of Israel