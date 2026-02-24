Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ στη Ρωσία για κυβερνοεπιθέσεις

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, την Τρίτη οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία και σε τέσσερα άτομα και τρεις οντότητες που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, μεταξύ των οποίων ορισμένα με έδρα τη Ρωσία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι οντότητες και τα άτομα στοχοποιήθηκαν «για την απόκτηση και διανομή εργαλείων στον κυβερνοχώρο που βλάπτουν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών σε δήλωσή του.

Σε αντίστοιχη κίνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ένα από τα άτομα και οι δύο από τους φορείς που επιβλήθηκαν κυρώσεις ορίστηκαν επίσης στο πλαίσιο του «Νόμου για την Προστασία της Αμερικανικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας (PAIPA) σε σχέση με την κλοπή εμπορικών μυστικών από Αμερικανούς πολίτες».

Οι κυρώσεις σχετίζονται με μια αμερικανική έρευνα σε βάρος ενός πρώην στελέχους μιας κυβερνητικής εταιρείας για την πώληση εμπορικών μυστικών σε έναν αγοραστή στη Ρωσία – μία από τις οντότητες που επιβλήθηκαν κυρώσεις – έναντι 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων.