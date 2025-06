Ανάλυση New York Times

Η Ουκρανία έπληξε στρατηγικές ρωσικές αεροπορικές βάσεις με την επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης», καταστρέφοντας πολλά πυρηνικά βομβαρδιστικά, ενώ ταυτόχρονα χτύπησε τη γέφυρα της Κριμαίας με 1.100 κιλά εκρηκτικών, υπονομεύοντας κρίσιμες υποδομές ανεφοδιασμού της Ρωσίας. Τα πλήγματα αυξάνουν την πίεση στο Κρεμλίνο, που δείχνει επιφυλακτικότητα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ το Κίεβο επιμένει σε ισχυρά διαπραγματευτικά χαρτιά εν μέσω πολέμου.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε συντονισμένο χτύπημα με drones από νταλίκες, πλήττοντας αεροπορικές βάσεις στη Σιβηρία και το ρωσικό Άπω Βορρά.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Ιστός Αράχνης», φέρεται να προκάλεσε ζημιές ή καταστροφή σε τουλάχιστον 12 στρατηγικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικά ικανών βομβαρδιστικών τύπου Tu-95 και Tu-22M. Ουκρανικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 41 αεροσκάφη και ζημιές αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αν και αυτές δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η επίθεση φαίνεται να στοχεύει όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και ψυχολογικά: Να αποδείξει ότι το Κρεμλίνο δεν είναι άτρωτο και να ασκήσει πίεση για σοβαρή διαπραγμάτευση, σύμφωνα με αναλυτές όπως ο Τζέιμς Άκτον του Carnegie Endowment.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι οι πόλεμοι σπάνια τελειώνουν όταν η μία πλευρά πιστεύει πως υπερέχει, εκτός αν διαβλέπει ότι το κόστος θα αυξηθεί δραματικά.

Επιπλέον, η επίθεση υπονομεύει τις ρωσικές ικανότητες εξαπόλυσης μακρινών πυραυλικών χτυπημάτων, σε μια περίοδο που η Μόσχα έχει εντείνει επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει 67 ενεργά πυρηνικά στρατηγικά βομβαρδιστικά, αλλά η απώλεια μέρους του στόλου και η ανάγκη αναδιάταξης των πυρηνικών της υποδομών θεωρούνται πλήγματα σε βάθος χρόνου.

Αναλυτές σημειώνουν ότι όσο η Ουκρανία χάνει έδαφος στο πεδίο, τόσο περισσότερο στρέφεται σε ασύμμετρες τακτικές: δολοφονίες εντός Ρωσίας, επιθέσεις σε υποδομές πετρελαίου, ναυτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα και τώρα πλήγματα σε στρατηγικά αεροσκάφη.

Η επίθεση έρχεται ενώ ξεκινούν ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, στις οποίες η Μόσχα μπαίνει με αυξημένη επιφυλακή. Το ρωσικό κρατικό αφήγημα έχει ελαχιστοποιήσει τις απώλειες, ενώ φιλοπόλεμοι Ρώσοι σχολιαστές κατηγορούν την ηγεσία των πυρηνικών δυνάμεων για αποτυχία προστασίας κρίσιμων μέσων.

Παρά τις συνεχείς απειλές του Πούτιν και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος έχει αποφύγει την επιβολή επιπλέον κυρώσεων – η Ουκρανία αποδεικνύει πως διαθέτει ακόμη ισχυρά διαπραγματευτικά «χαρτιά», σχολιάζουν οι NYT.

Όπως σημείωσε πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, «η πίεση προς τη Ρωσία για μια εκεχειρία περνά μέσα από την ενίσχυση της Ουκρανίας – όχι την εγκατάλειψή της».

Αναφορικά με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε την Τρίτη (03/06) πως έπληξε με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Σε ανάρτηση της SBU στο Telegram σημειώνεται πως χρησιμοποιήθηκαν 1.100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία πυροδοτήθηκαν νωρίς το πρωί, καταστρέφοντας τους υποβρύχιους πυλώνες της γέφυρας, η οποία αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

«Προηγουμένως, χτυπήσαμε τη γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι, σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί επί αρκετούς μήνες.

Η SBU κοινοποίησε βίντεο που έδειχνε μια έκρηξη δίπλα σε έναν από τους πολλούς πυλώνες στήριξης της γέφυρας.

