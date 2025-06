Ανάλυση Sky News

Η Ουκρανία φαίνεται να σημειώνει ακόμη μία συμβολική επικοινωνιακή επιτυχία με το νέο πλήγμα που υποστηρίζει ότι κατάφερε στη Γέφυρα του Κερτς - έναν κρίσιμο κόμβο ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις και ταυτόχρονα ένα φορτισμένο σύμβολο της ρωσικής κατοχής στην Κριμαία.

Ο ανταποκριτής του Sky News από τη Μόσχα υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη γέφυρα, από την αρχή της ρωσικής εισβολής, αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο για το Κίεβο, καθώς συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας και εξυπηρετεί τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού.

Η παρούσα επίθεση, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, προκάλεσε ζημιές στους υποθαλάσσιους πυλώνες της κατασκευής - το τρίτο κατά σειρά χτύπημα εναντίον της γέφυρας από την Ουκρανία.

Αν και δεν υπήρξε άμεση επίσημη αντίδραση από τη ρωσική κυβέρνηση, ο κρατικός λογαριασμός που παρέχει ενημέρωση για τη λειτουργία της γέφυρας ανακοίνωσε ότι παρέμεινε κλειστή για περίπου τρεις ώρες νωρίς το πρωί της επίθεσης.

Η ανάλυση του Sky News σημειώνει ότι, ανεξαρτήτως της έκτασης των ζημιών, το πλήγμα στη Γέφυρα του Κερτς έχει μεγάλη συμβολική αξία.

🚨🚨🚨Underwater Sabotage: SBU Strikes Crimean Bridge with 1,100 kg of Explosives in Secret Operation



The Security Service of Ukraine has announced a new strike on the Crimean Bridge as part of a “new unique underwater operation.”



According to the SBU statement, the operation… pic.twitter.com/didLCdwk6o — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2025

Η γέφυρα αυτή έχει αναδειχθεί σε βασικό έμβλημα της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία και αποτελεί ένα από τα προσωπικά «έργα-βιτρίνα» του Βλαντιμίρ Πούτιν. Επομένως, κάθε ουκρανικό χτύπημα σε αυτόν τον στόχο εκλαμβάνεται ως επικοινωνιακό πλήγμα στο κύρος του Κρεμλίνου.

«Η Ουκρανία δείχνει πως μπορεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη Ρωσία», υπογραμμίζεται στην ανάλυση, ενώ επισημαίνεται ότι η επίθεση στη γέφυρα ήρθε σε συνέχεια ενός μπαράζ επιθετικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επιχείρησης με drones κατά ρωσικών στόχων την Κυριακή.

Ξεχωρίζει, επίσης, η μυστική ουκρανική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ιστός Αράχνης», η οποία έπληξε καίρια στρατιωτικές βάσεις της ρωσικής αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συντονισμένης επίθεσης, καταστράφηκαν περίπου 40 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, προκαλώντας απώλειες που εκτιμώνται σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πλήγμα αυτό, που αιφνιδίασε τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία, κατέστρεψε περίπου το 34% του στόλου βαρέων βομβαρδιστικών της Ρωσίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά δυτικά μέσα χαρακτήρισαν την επιχείρηση ως το «Περλ Χάρμπορ της Ρωσίας», αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό της αντίκτυπο, αλλά και το διεθνές συμβολικό βάρος που φέρει για την εικόνα της Μόσχας.

Η κλιμάκωση αυτών των επιθέσεων επιβεβαιώνει πως η Ουκρανία επενδύει όχι μόνο στη φθορά των ρωσικών υποδομών, αλλά και στη διαμόρφωση μιας δυναμικής επικοινωνιακής στρατηγικής, με στόχο να επαναφέρει τη ρωσική εισβολή στο επίκεντρο της διεθνούς κοινής γνώμης - υπενθυμίζοντας ότι, παρά τη φθορά και τη διάρκεια του πολέμου, παραμένει ενεργός και υπολογίσιμος παίκτης στο πεδίο.

«Αν και δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση από τη Μόσχα, ο κρατικός λογαριασμός που παρέχει ενημερώσεις για τη Γέφυρα του Κερτς ανέφερε ότι αυτή παρέμεινε κλειστή για τρεις ώρες τα ξημερώματα», σύμφωνα με το Sky News.

‼️Security Service of Ukraine reports a new attack on the Kerch bridge!



The operation lasted several months. Security Service agents mined the supports of the bridge and activated the first explosive device today at 4:44 am.



The underwater supports of the bridge were severely… pic.twitter.com/MdXUPbA3hr — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 3, 2025

Μεγάλη επίθεση της Ουκρανίας στη γέφυρα της Κριμαίας, με 1.100 κιλά εκρηκτικών

Η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε την Τρίτη (03/06) πως έπληξε με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Σε ανάρτηση της SBU στο Telegram σημειώνεται πως χρησιμοποιήθηκαν 1.100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία πυροδοτήθηκαν νωρίς το πρωί, καταστρέφοντας τους υποβρύχιους πυλώνες της γέφυρας, η οποία αποτελεί βασική οδό ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

«Προηγουμένως, χτυπήσαμε τη γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι, σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί επί αρκετούς μήνες.

Η SBU κοινοποίησε βίντεο που έδειχνε μια έκρηξη δίπλα σε έναν από τους πολλούς πυλώνες στήριξης της γέφυρας.

🇺🇦🇪🇺🇺🇸🇷🇺🇹🇷



🔥🌊 Ukraine's SBU carries out another unique special operation and strikes Crimean bridge for the third time, — this time underwater.



🧵1/... pic.twitter.com/tdKgTHJMst — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) June 3, 2025

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ δήλωσαν ότι η επίθεση ήταν ανεπιτυχής και υπέθεσαν ότι είχε πραγματοποιηθεί από ουκρανικό θαλάσσιο drone.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης ότι διεκόπη προσωρινά η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας. Το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ανεστάλη η θαλάσσια κυκλοφορία μη στρατιωτικών σκαφών στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης

Την Κυριακή, η Ουκρανία εκτόξευσε μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Spider's Web» για να επιτεθεί σε ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς με πυρηνικές ικανότητες σε απομακρυσμένα αεροδρόμια σε όλη τη Ρωσία.

Η γέφυρα των 19 χιλιομέτρων της Κριμαίας πάνω από τον πορθμό του Κερτς είναι η μόνη απευθείας σύνδεση μεταξύ του δικτύου μεταφορών της Ρωσίας και της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Ποιος είναι ο Ουκρανός κατάσκοπος πίσω από την επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης»

Ο Αρτέμ Τιμοφέγιεφ είναι το πρόσωπο πίσω από την ουκρανική επίθεση στις αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας και θα μπει επάξια στα χρονικά της κατασκοπείας και των τολμηρών στρατιωτικών σχεδίων.

Οι ρωσικές αρχές θα ήθελαν πολύ να γνωρίζουν πού βρίσκεται σήμερα, καθώς ένα πανεθνικό ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη, σχολιάζει η Daily Mail.

Ο Τιμοφέγιεφ έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ουκρανός μυστικός πράκτορας που εκτέλεσε μία από τις πιο τολμηρές και άρτια οργανωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Σημειώνεται ότι, η «Επιχείρηση Τιμωρία», το περίφημο χτύπημα των Βρετανών Dambusters με τις αναπηδούσες βόμβες το 1943, θεωρείται συχνά το πρότυπο για τέτοιες τολμηρές ενέργειες.

The hero of Ukraine 🇺🇦 Artyom (or Artem) Timofeev who executed the Operation Spider's Web (or Operation Spiderweb). pic.twitter.com/PphONvKthq — Humanist Uzbek 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@HumanistUzbek) June 2, 2025

Ωστόσο, η «Επιχείρηση Ιστός Αράχνης», που εκτελέστηκε από την Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU), ξεπέρασε ακόμη και αυτό σε εντυπωσιακή έκταση και επίδραση.

Ταυτόχρονα, σε τρεις ζώνες ώρας και χιλιάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουκρανίας, σμήνη καμικάζι drones FPV χτύπησαν τέσσερις ρωσικές αεροπορικές βάσεις, που φιλοξενούσαν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας της Ρωσίας.

Το Κίεβο δήλωσε ότι κατέστρεψε σε μία μόνο ενέργεια το 34% του στόλου των βαρέων βομβαρδιστικών της Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων. Τα πλάνα από κινητά τηλέφωνα με καπνούς, οι λήψεις από τα drones και δορυφορικές εικόνες επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις δηλώσεις αυτές.

Ήταν μια εκπληκτική επιτυχία. Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερς συνέκριναν την έκπληξη και την καταστροφή με εκείνη του Περλ Χάρμπορ. Αλλά πώς κατάφεραν οι Ουκρανοί να το πραγματοποιήσουν;

Το βασικό πρόσωπο της εν λόγω επίθεσης ήταν ο Τιμοφέγιεφ, ο οποίος σύμφωνα με ρωσικές πηγές, γεννήθηκε στην ουκρανική πόλη Ζιτομίρ και διέμενε στο Κίεβο πριν μετακομίσει στη ρωσική πόλη Τσελιαμπίνσκ «πριν από μερικά χρόνια», προσποιούμενος τον τοπικό επιχειρηματία.

Πιθανολογείται πως επρόκειτο για κατάσκοπο εν υπνώσει της SBU, εγκατεστημένο πίσω από τις γραμμές του εχθρού με σκοπό την προετοιμασία ενός τέτοιου χτυπήματος.

Ήταν ο άνθρωπος που φέρεται να ενοικίασε αποθήκη-«στρατηγείο» στην Τσελιαμπίνσκ, έναντι 350.000 ρουβλίων το μήνα, όπου συναρμολογούνταν τα drones και τα ειδικά ξύλινα κουβούκλιά τους - μικρές, δήθεν προκατασκευασμένες καλύβες που φορτώνονταν σε φορτηγά για μεταφορά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Μεταφορείς - απλοί Ρώσοι οδηγοί φορτηγών που υποτίθεται πως εκτελούσαν συμβατικά δρομολόγια για μεταφορά «ξύλινων κατασκευών» - μετέφεραν στην πραγματικότητα κινητές βάσεις drones σε σημεία-κλειδιά δίπλα από τις αεροπορικές βάσεις του Μουρμάνσκ, του Ιρκούτσκ, της Ριαζάν και του Ιβάνοβο. Όταν έφτασε η ώρα της επίθεσης, οι στέγες των ρυμουλκούμενων άνοιξαν με τηλεχειρισμό και δεκάδες drones απογειώθηκαν μέσα από τις καρότσες τους, χτυπώντας τους στόχους με χειρουργική ακρίβεια.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι φέρεται να είχε δώσει πριν από 18 μήνες την εντολή στον επικεφαλής της SBU να σχεδιάσει ένα χτύπημα εναντίον των ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών που δρούσαν ατιμώρητα από μακρινές βάσεις. Έτσι γεννήθηκε η «Ιστός της Αράχνης» - και έτσι ο Τιμοφιέγιεφ ανέλαβε να την υλοποιήσει.

Το πλέον εντυπωσιακό; Η επιχείρηση λέγεται πως εκτελέστηκε με πλήρη μυστικότητα, χωρίς οι οδηγοί να γνωρίζουν τι μετέφεραν και χωρίς τοπικές δυνάμεις να προλάβουν να αντιδράσουν. Οι επιθέσεις έγιναν ταυτόχρονα, ανήμερα της «Ημέρας Στρατιωτικής Αερομεταφοράς» της Ρωσίας, αφήνοντας έκθετο το σύστημα ασφαλείας του Κρεμλίνου.

BREAKING : Artem Timofeev, 37, suspected drone strike mastermind, became Russian citizen years ago, registered business in 2024, and bought four trucks used in June 1 attacks. pic.twitter.com/pRT278ei7V — The Intel Consortium (@IntelPk_) June 3, 2025

Από το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο Τιμοφιέγιεφ αναζητείται ως ο εγκέφαλος της επιχείρησης. Ωστόσο, η SBU διαμηνύει ότι «όλοι όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση βρίσκονται εδώ και καιρό ασφαλείς εντός Ουκρανίας».

Ο Αρτέμ Τιμοφιέγιεφ παραμένει για την ώρα «φάντασμα». Αλλά το όνομά του πλέον εγγράφεται ανάμεσα στους πιο τολμηρούς, πιο αόρατους και πιο αποτελεσματικούς πολεμικούς πράκτορες της εποχής μας.