Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν επίσημα τα υπομνήματά τους για μια ειρηνευτική συμφωνία στο πλαίσιο των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλύπτοντας το μέγεθος του χάσματος ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται ότι, η ρωσική αντιπροσωπεία παρέδωσε στην ουκρανική το υπόμνημα της, το οποίο δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από ρωσικά ΜΜΕ.

Ενώ, στην περίπτωση του Κιέβου το κείμενο με τους όρους για μια εκεχειρία δόθηκε στο Reuters από Ουκρανούς διαπραγματευτές.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία που αποκλίνουν οι δύο πλευρές:

Σημειώνεται ότι, ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι απευθείας συνομιλίες ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν και του επικεφαλής των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών, Ιμπραήμ Καλίν, σύμφωνα με το TASS.

Η συνάντηση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα.

Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Ρούστεμ Ουμέροφ δήλωσε ότι «η Ουκρανία θεωρεί ότι όλα τα κρίσιμα ζητήματα στις συνομιλίες με τη Ρωσία μπορούν να επιλυθούν μόνο σε επίπεδο ηγετών και προτείνει τη διεξαγωγή συνάντησης μέχρι τα τέλη Ιουνίου προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος».

Russia and Ukraine have agreed to conduct the biggest prisoner exchange since start of conflict, Vladimir Medinsky has told RT in Istanbul.



Exchange will be conducted on parity terms and will include up to 1,200 people from both sides.



Priority to the wounded, sick and soldiers… pic.twitter.com/ptoCec4bXh