Αρτέμ Τιμοφιέγιεφ: Ποιος είναι ο Ουκρανός κατάσκοπος πίσω από την επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης»

Ο Αρτέμ Τιμοφέγιεφ είναι το πρόσωπο πίσω από την ουκρανική επίθεση στις αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας και θα μπει επάξια στα χρονικά της κατασκοπείας και των τολμηρών στρατιωτικών σχεδίων.

Οι ρωσικές αρχές θα ήθελαν πολύ να γνωρίζουν πού βρίσκεται σήμερα, καθώς ένα πανεθνικό ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη, σχολιάζει η Daily Mail.

Ο Τιμοφέγιεφ έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ουκρανός μυστικός πράκτορας που εκτέλεσε μία από τις πιο τολμηρές και άρτια οργανωμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις της σύγχρονης ιστορίας.

Σημειώνεται ότι, η «Επιχείρηση Τιμωρία», το περίφημο χτύπημα των Βρετανών Dambusters με τις αναπηδούσες βόμβες το 1943, θεωρείται συχνά το πρότυπο για τέτοιες τολμηρές ενέργειες.

The hero of Ukraine 🇺🇦 Artyom (or Artem) Timofeev who executed the Operation Spider's Web (or Operation Spiderweb). pic.twitter.com/PphONvKthq