Tο «φως» της δημοσιότητας βλέπουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο που οργανώθηκε η ουκρανική επίθεση σε τουλάχιστον πέντε ρωσικές αεροπορικές βάσεις, συγκεκριμένα τις Μπελάγια, Ντιαγκίλεβο, Ολένια και Ιβάνοβο, το πρωί της Κυριακής (01/06), κατά την οποία καταστράφηκαν πάνω από 40 ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη.

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης», οργανώθηκε επί ενάμιση χρόνο και τελούσε υπό την άμεση επίβλεψη του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις διαρροές, το πρώτο βήμα ήταν η παράνομη μεταφορά drones τύπου FPV στο ρωσικό έδαφος. Αργότερα, ακολούθησε η μεταφορά κινητών ξύλινων κοντέινερ. Μόλις έφτασαν σε ρωσικά εδάφη, τα drones κρύφτηκαν κάτω από τις οροφές αυτών των κοντέινερ, που είχαν τοποθετηθεί σε φορτηγά.

BREAKING:



New video shows Ukrainian drone swarms emerging out of trucks & attacking Russia's fleet of strategic bombers



4 air bases deep inside Russia were struck in a coordinated attack with up to 40 planes destroyed, including A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι οροφές άνοιξαν εξ αποστάσεως, επιτρέποντας στα drones να απογειωθούν και να πλήξουν τις γειτονικές βάσεις. Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media δείχνει drone να βγαίνει μέσα από την οροφή ενός τέτοιου οχήματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία, η οποία δεν διαθέτει το τεράστιο οπλοστάσιο πυραύλων της Ρωσίας, έχει αντίθετα δημιουργήσει έναν μεγάλο στόλο επιθετικών drones, τα οποία έχει χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις πετρελαίου.

‼️Unique footage and details of the preparation of the operation to destroy Russian air bases published by the SBU! Drones were hidden in the roofs of camouflaged cargo containers.



According to SBU sources, Ukraine's Security Service conducted a special operation called…

Ο Ιγκόρ Κομπζέφ, κυβερνήτης του Ιρκούτσκ, δήλωσε ότι η επίθεση με drone έγινε σε στρατιωτική μονάδα κοντά στο χωριό Σρέντι στην περιοχή Ουσόλσκι. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Telegram, ακούγονταν drones να πετούν πάνω από το κεφάλι του και ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Ζημιές αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων

Η Ουκρανία εκτιμά τη ζημιά από τις επιθέσεις σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Μεταξύ των στόχων ήταν στρατηγικά αεροσκάφη, όπως TU-95 («Bear»), TU-22M3 (υπερηχητικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς) και A-50 (ιπτάμενα ραντάρ και κέντρα διοίκησης), αναφέρει το BBC.

MAJOR BREAKING NEWS: Over 40 Russian warplanes reportedly hit in massive Ukrainian drone strike.



Ukraine's SBU has launched a major drone operation, reportedly damaging more than 40 Russian aircraft — including A-50, Tu-95, and Tu-22M3 bombers.



The operation, dubbed "Web," may…

Παράλληλα, ο διοικητής των ουκρανικών χερσαίων δυνάμεων, υποστράτηγος Μιχαΐλο Ντραπάτιι, υπέβαλε την παραίτησή του, μετά από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο σε ουκρανικό εκπαιδευτικό κέντρο, κατά την οποία σκοτώθηκαν 12 στρατιώτες.

Τη Δευτέρα η συνάντηση των αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη

Την ίδια ώρα, αναχωρούν οι αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας για την Κωνσταντινούπολη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων για ειρηνευτική λύση. Οι Ρώσοι έχουν ήδη αναχωρήσει την Κυριακή, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δηλώνει πως έχει περιγράψει τις θέσεις της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι το Κίεβο θα στείλει αντιπροσωπεία για μια συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη αύριο, Δευτέρα, την οποία πρότεινε η Ρωσία.

«Περιέγραψα τις θέσεις (της Ουκρανίας) πριν από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τη Δευτέρα», έγραψε σήμερα ο Ζελένσκι στο Telegram έπειτα από συνάντηση με αξιωματούχους της κυβέρνησής του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι και πάλι ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, όπως και στον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων τον Μάιο.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απαρίθμησε τις θέσεις της Ουκρανίας για τις συνομιλίες οι οποίες είναι μια πλήρης και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, η απελευθέρωση κρατουμένων, η επιστροφή στην Ουκρανία των παιδιών που, όπως κατηγορεί το Κίεβο τη Μόσχα, έχουν απαχθεί από τη Ρωσία.

Και, «προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, να ετοιμαστεί μια συνάντηση στο πιο υψηλό επίπεδο».

Από την πλευρά της, η ρωσική αντιπροσωπεία αναχώρησε σήμερα Κυριακή (01/06) για την Κωνσταντινούπολη για τον επόμενο γύρο συνομιλιών με την Ουκρανία, που προγραμματισμένο για τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, μετέδωσε την Κυριακή το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο πηγή.

Σημειώνεται ότι, η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 10:00 GMT, ή 13:00 τοπική ώρα, στο Παλάτι Ciragan, σύμφωνα με πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών την Κυριακή.

Ραγδαία επίθεση Ρωσίας με 472 drones και 7 πυραύλους

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι, ισχυρό πλήγμα υπέστη ο ουκρανικός στρατός την Κυριακή, όταν ρωσικός πύραυλος έπληξε στρατιωτική βάση, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 12 στρατιωτών και τον τραυματισμό περισσότερων από 60, όπως αναφέρει σε σπάνια ανακοίνωσή του το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο.

Η τοποθεσία της επίθεσης δεν αποκαλύφθηκε για λόγους ασφαλείας, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, την ώρα του πλήγματος δεν υπήρχε μαζική συγκέντρωση στρατιωτών στον χώρο.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χερσαίων Δυνάμεων, Βιτάλι Σαράντσεφ, «τη στιγμή που ήχησε ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής, το προσωπικό είχε καταφύγει σε προφυλαγμένους χώρους, εκτός ίσως από ορισμένους που δεν πρόλαβαν να φτάσουν στα καταφύγια».

Σημειώνεται ότι, ρο χτύπημα στη βάση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα νυχτερινή αεροπορική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Η ρωσική Πολεμική Αεροπορία εκτόξευσε 472 drones και 7 πυραύλους κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την ουκρανική αεροπορία να αναφέρει ότι αναχαίτισε 385 στόχους, συμπεριλαμβανομένων 210 drones και 3 πυραύλων κρουζ, ενώ 172 drones εξαφανίστηκαν από τα ραντάρ χωρίς να προκαλέσουν επιπτώσεις.