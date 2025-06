Ουκρανία: Σαμποτάζ σε ρωσική βάση - Προκάλεσε ζημιές σε πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη με drones (vids)

Σημαντικό πλήγμα στη ρωσική αεροπορία προκάλεσε η Ουκρανία, που εξαπέλυσε μαζική επίθεση με drone, καταστρέφοντας πάνω από 40 ρωσικά αεροσκάφη σε στρατιωτική βάση στη Σιβηρία, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, η SBU, πραγματοποίησε μεγάλη επίθεση με drone σε περισσότερα από 40 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη την Κυριακή, δήλωσε αξιωματούχος της SBU.

Η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι το χτυπημένο αεροσκάφος περιελάμβανε στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ουκρανίας.

