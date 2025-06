Ουκρανική επίθεση

Δορυφορικές εικόνες ρωσικής αεροπορικής βάσης, τραβηγμένες λίγο μετά την επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε βάθος εντός ρωσικού εδάφους το περασμένο Σαββατοκύριακο, δείχνουν ότι αρκετά στρατηγικά βομβαρδιστικά καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τρεις αναλυτές ανοιχτών πηγών.

Η Ουκρανία φέρεται να έπληξε τουλάχιστον τέσσερις ρωσικές αεροπορικές βάσεις, χρησιμοποιώντας 117 drones που εκτοξεύτηκαν από κοντέινερ τοποθετημένα κοντά στους στόχους. Πλάνα από drone της επιχείρησης, τα οποία έχουν επαληθευτεί από το Reuters, καταγράφουν την καταστροφή πολλών αεροσκαφών σε τουλάχιστον δύο τοποθεσίες.

