Νέες απειλές από Ζαχάροβα: Η χειραγώγηση της ΕΕ για τα ρωσικά assets δεν θα μείνουν αναπάντητες

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η «χειραγώγηση» των χωρών της ΕΕ με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση».

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησαν την Πέμπτη διαδικασία για να παγώσουν μακροπρόθεσμα τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη, ώστε να αποφευχθούν οι ψηφοφορίες κάθε έξι μήνες για την ανανέωση του παγώματος και να ανοίξει ο δρόμος για τη χρήση των χρημάτων στη χορήγηση δανείου προς την Ουκρανία.

Επίτροπος Οικονομικών ΕΕ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Βέλγιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχειά πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Νωρίτερα, ο Επίτροπος για την Οικονομία και την Παραγωγικότητα Βάλντις Ντομπρόβσκις, σε δηλώσεις του πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup, υπογράμμισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν τις οικονομικές εξελίξεις με το ΔΝΤ, θα εξετάσουν τα σχέδια προϋπολογισμών των κρατών-μελών και θα εκλέξουν νέο πρόεδρο του Eurogroup.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε στη σημασία του σημερινού άτυπου δείπνου των υπουργών Οικονομικών, που θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια.



Αναφερόμενος στις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ο Επίτροπος εξήγησε ότι η Επιτροπή «δεν προτείνει ούτε κατάσχεση ούτε δήμευση των περιουσιακών στοιχείων», αλλά μόνο τη χρήση των χρηματικών υπολοίπων που συνδέονται με αυτά, σε συμφωνία με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Τέλος, τόνισε ότι συνεργάζονται στενά με τις βελγικές αρχές για την επίλυση των διαφορών και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας.

Το Βέλγιο μπλοκάρει το «δάνειο αποζημίωσης» προς την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση του Βελγίου εκφράζει φόβους για τις πολιτικές και νομικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς μεγάλο μέρος αυτών είναι κατατεθειμένο στο Euroclear, έναν κεντρικό θεματοφύλακα στην πόλη των Βρυξελλών. Οι ανησυχίες αυτές καθυστερούν τη συμφωνία στην ΕΕ, παρά τη στήριξη της πλειονότητας των χωρών μελών για τη δημιουργία ενός «δανείου αποζημίωσης» προς την Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να παραχωρήσει περίπου 8 δισ. λίρες από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του, αλλά επιθυμεί να το κάνει σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ζελένσκι: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στις συνομιλίες και τόνισε ότι η Ουκρανία «δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης και των ΗΠΑ». Σημείωσε ότι οι επόμενες μέρες είναι κρίσιμες για την Ουκρανία και ότι η χώρα του δεν έχει νομική ή ηθική υποχρέωση να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία.