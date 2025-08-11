Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (vids)

Μια νέα έκρηξη στην Αίτνα προκάλεσε την εμφάνιση ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, από ένα εκρηκτικό στόμιο που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) επιβεβαίωσε ότι η ροή κινείται προς τα νότια.

Les images impressionnantes de la dernière éruption de l'Etna en Sicile pic.twitter.com/C1BK1ihvAr — BFMTV (@BFMTV) August 11, 2025

Ομάδες του Ινστιτούτου βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας μετρήσεις και παρακολουθώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας, όπως αναμεταδίδει ΕΡΤ.

Στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές μεταβολές. Η πηγή του ηφαιστειακού τρέμου εντοπίζεται σε ύψος περίπου 2.800 μέτρων, ανάμεσα στον κρατήρα Voragine και τον βορειοανατολικό κρατήρα (Nord-Est).

Torna a fuoriuscire la lava da una spaccatura a quota 3.000 metri sull’Etna. L’attività effusiva vede coinvolta una bocca tra il cratere di sudest e il cratere centrale. L’attività è iniziata nel corso della serata di sabato 9 agosto. Le immagini ravvicinate. pic.twitter.com/zBHYBHdVI9 — Local Team (@localteamit) August 10, 2025

Πορτοκαλί συναγερμός και επιπτώσεις στην αεροπλοΐα

Σημειώνεται ότι, λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού από το Vona, το τμήμα του INGV που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Παρά ταύτα, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό και λειτουργικό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή, έτοιμες να λάβουν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.