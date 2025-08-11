Φωτογραφία Αρχείου
Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (vids)
Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων (vids)

11/08/2025 • 09:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Μια νέα έκρηξη στην Αίτνα προκάλεσε την εμφάνιση ροής λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, από ένα εκρηκτικό στόμιο που βρίσκεται στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) επιβεβαίωσε ότι η ροή κινείται προς τα νότια.

Ομάδες του Ινστιτούτου βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας μετρήσεις και παρακολουθώντας την εξέλιξη της ηφαιστειακής δραστηριότητας, όπως αναμεταδίδει ΕΡΤ.

Στο μέτωπο της σεισμικής δραστηριότητας, δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές μεταβολές. Η πηγή του ηφαιστειακού τρέμου εντοπίζεται σε ύψος περίπου 2.800 μέτρων, ανάμεσα στον κρατήρα Voragine και τον βορειοανατολικό κρατήρα (Nord-Est).

Πορτοκαλί συναγερμός και επιπτώσεις στην αεροπλοΐα

Σημειώνεται ότι, λόγω της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκδόθηκε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού από το Vona, το τμήμα του INGV που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας στην περιοχή.

Παρά ταύτα, το αεροδρόμιο της Κατάνια παραμένει ανοιχτό και λειτουργικό. Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την κατάσταση με ιδιαίτερη προσοχή, έτοιμες να λάβουν επιπλέον μέτρα αν χρειαστεί.

