Επανειλημμένες απειλές να θέσει την Ουάσιγκτον υπό πλήρη ομοσπονδιακό έλεγχο για να μειωθεί η εγκληματικότητα, έχει εξαπολύσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρόλο που οι τοπικές Aρχές τονίζουν ότι η εγκληματικότητα ήδη μειώνεται.

Μπορεί ο Τραμπ έχει κάποια εξουσία επί της αστυνομίας της πρωτεύουσας και των στρατιωτών της Εθνοφρουράς, ωστόσο μια πλήρης ομοσπονδιακή κατάληψη πιθανότατα θα εμποδιζόταν στα δικαστήρια.

Σε ανάλυσή του, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουάσινγκτον και το κατά πόσο ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τη θέσει υπό τον έλεγχο του.

Τι προβλέπει το Σύνταγμα;

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ, που επικυρώθηκε το 1787, προέβλεψε τη δημιουργία μιας ομοσπονδιακής πρωτεύουσας ως μόνιμη έδρα της κυβέρνησης.

Το Σύνταγμα ορίζει σαφώς ότι το Κογκρέσο έχει πλήρη νομοθετική εξουσία επί της περιοχής. Ωστόσο, το Κογκρέσο έχει παραχωρήσει ιστορικά μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης σε άλλους φορείς.

Πώς διοικείται η Ουάσινγκτον;

Νόμος του Κογκρέσου του 1973, γνωστός ως «Home Rule Act», επέτρεψε στους κατοίκους της πόλης να εκλέγουν δήμαρχο και συμβούλιο, που έχουν κάποια αυτονομία στη θέσπιση δικών τους νόμων.

Το Κογκρέσο διατηρεί όμως τον έλεγχο του προϋπολογισμού της Ουάσινγκτον και μπορεί να ανατρέψει τοπική νομοθεσία.

Τελευταία φορά το έκανε το 2023, ψηφίζοντας την ακύρωση αλλαγών στους νόμους της Ουάσιγκτον που μείωναν τις ποινές για ορισμένα εγκλήματα.

Ποιος ελέγχει την Αστυνομία της Ουάσινγκτον;

Η Δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιριέλ Μπόουζερ, έχει εξουσία επί του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης (MPD). Όμως, ο Home Rule Act επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο του MPD για ομοσπονδιακούς σκοπούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εάν «υπάρχουν ειδικές συνθήκες έκτακτης ανάγκης».

Η ομοσπονδιακή ανάληψη ελέγχου περιορίζεται σε 30 ημέρες, εκτός αν το Κογκρέσο ψηφίσει να την παρατείνει με κοινή απόφαση.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε αυτό το τμήμα του «Home Rule Act» τη Δευτέρα, λέγοντας σε εκτελεστικό διάταγμα ότι υπάρχει «έκτακτη κατάσταση εγκληματικότητας» στην πόλη που απαιτεί ομοσπονδιακή διαχείριση της αστυνομίας.

Η Μπόουζερ αντέδρασε στις ισχυρισμούς Τραμπ περί ανεξέλεγκτης βίας, δηλώνοντας ότι η πόλη «δεν βιώνει αύξηση της εγκληματικότητας» και επισημαίνοντας ότι η βία έφτασε το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριάντα ετών πέρυσι.

Η βίαιη εγκληματικότητα, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωποκτονιών, αυξήθηκε το 2023, καθιστώντας την Ουάσιγκτον μία από τις πλέον επικίνδυνες πόλεις στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας της πόλης.

Ωστόσο, η βίαιη εγκληματικότητα μειώθηκε κατά 35% το 2024, σύμφωνα με ομοσπονδιακά δεδομένα, και έχει πέσει επιπλέον 26% στους πρώτους επτά μήνες του 2025.

Ο Τραμπ έχει επίσης ευρεία εξουσία επί της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον, που αριθμεί 2.700 στρατιώτες και αεροπόρους. Αυτοί υπάγονται απευθείας στον πρόεδρο, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες μονάδες άλλων πολιτειών και περιοχών.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε την αποστολή 800 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Μπορεί ο Τραμπ να «ομοσπονδοποιήσει» την Ουάσινγκτον;

Είναι εξαιρετικά απίθανο, εξηγεί το Reuters.

Για να ασκήσει πλήρη ομοσπονδιακό έλεγχο στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ θα πρέπει να καταργήσει το Home Rule Act μέσω του Κογκρέσου.

Μια τέτοια κατάργηση απαιτεί 60 ψήφους στη Γερουσία των ΗΠΑ, όπου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ έχει πλειοψηφία 53-47. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν το καθεστώς τοπικής αυτοδιοίκησης για την Ουάσινγκτον και δεν αναμένεται να υπερψηφίσουν την πρόταση του Τραμπ.

Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι με τους οποίους ο Τραμπ μπορεί να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή χωρίς πλήρη κατάληψη.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει κατευθύνει ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής νόμου, όπως το FBI, να αυξήσουν την παρουσία αστυνομίας στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ έχει ευρεία εξουσία να μετακινεί προσωπικό του FBI, και το τελευταίο διάστημα πράκτορες του FBI σε όλη τη χώρα έχουν δοθεί σε προσωρινές αποστολές για την υποστήριξη εφαρμογής της μετανάστευσης.

Επίσης, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα τον Μάρτιο για να κάνει την Ουάσιγκτον «ασφαλή και όμορφη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ιδρύοντας μια ομάδα εργασίας που θα αυξήσει την αστυνόμευση σε δημόσιους χώρους.

Μπορεί ο Τραμπ να απομακρύνει τους αστέγους από την Ουάσινγκτον;

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι άστεγοι πρέπει να φύγουν από την Ουάσιγκτον, χωρίς να δώσει συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα γίνει αυτό.

«Θα κάνω την πρωτεύουσά μας πιο ασφαλή και όμορφη από ποτέ», είπε στο Truth Social. «Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν ΑΜΕΣΩΣ. Θα τους δώσουμε μέρη να μείνουν, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα», σημείωσε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέχει μεγάλο μέρος του πάρκου της Ουάσιγκτον, επομένως έχει τη νομική εξουσία να εκκενώσει καταυλισμούς αστέγων σε αυτές τις περιοχές, όπως έκανε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενώ ήταν στην εξουσία.

Ωστόσο, νομικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να αναγκάσει ανθρώπους να εγκαταλείψουν την πόλη επειδή δεν έχουν στέγη.