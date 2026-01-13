Μολδαβίας: Η πρόεδρος Σάντου «δείχνει» προς μια ενοποίηση της χώρας με τη Ρουμανία

Η πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, τάχθηκε υπέρ της ενοποίησης με τη γειτονική Ρουμανία, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, εάν διεξαχθεί δημοψήφισμα για την προστασία της εύθραυστης δημοκρατίας της χώρας από την πίεση της Ρωσίας.

Η Σάντου, της οποίας το φιλοευρωπαϊκό κυβερνών κόμμα κέρδισε νέα θητεία τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για ανάμιξη στη Μολδαβία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία με περίπου 2,4 εκατομμύρια κατοίκους, με ρουμανόφωνη πλειοψηφία και ρωσόφωνη μειονότητα, μετέδωσε το Reuters.

Ακόμα, έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει την ένταξη στην ΕΕ ως τον ακρογωνιαίο λίθο του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και της εξωτερικής πολιτικής της Μολδαβίας, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει τις ισχυρότερες εγγυήσεις για τη δημοκρατία, την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια.

«Αν διεξαχθεί δημοψήφισμα, θα ψηφίσω υπέρ της ενοποίησης με τη Ρουμανία», δήλωσε σε συνέντευξή της στο βρετανικό podcast «The Rest is Politics», που μεταδόθηκε την Κυριακή.

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για μια μικρή χώρα όπως η Μολδαβία να επιβιώσει ως δημοκρατία, ως κυρίαρχο κράτος και, φυσικά, να αντισταθεί στη Ρωσία».

Περίπου 1,5 εκατομμύρια Μολδαβοί έχουν ρουμανική υπηκοότητα, αλλά πρόσφατες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι μόνο το ένα τρίτο περίπου υποστηρίζει την επανένωση με το Βουκουρέστι.

Η Σάντου δήλωσε ότι αναγνωρίζει ότι οι περισσότεροι Μολδαβοί δεν υποστηρίζουν τη θέση της, προσθέτοντας ότι η ένταξη στην ΕΕ είναι ένας «πιο ρεαλιστικός στόχος».

Η κυβέρνησή της έχει θέσει ως στόχο την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις ενόψει της αντίστασης της Ρωσίας. Οι φιλορώσοι Σοσιαλιστές της Μολδαβίας ήταν στην εξουσία μέχρι το 2020.

Η Μολδαβία, η οποία συνορεύει επίσης με την Ουκρανία, ήταν μέρος της Ρουμανίας στην περίοδο μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, αλλά προσαρτήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991 με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης