Μηνύματα Μακρόν σε Τραμπ: Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία

Νέο επεισόδιο στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση για τη Γροιλανδία φέρνουν μηνύματα που αντάλλαξαν ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συγκεκριμένα, ο Μακρόν προτείνει συνάντηση και δείπνο στο Παρίσι μετά το Νταβός, την ώρα που η ένταση απειλεί να τινάξει στον αέρα τις σχέσεις ΗΠΑ–ΕΕ, να αναζωπυρώσει εμπορικό πόλεμο και να δοκιμάσει εκ νέου τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τα ίδια στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μακρόν προσκάλεσε επίσης τον Τραμπ σε δείπνο στο Παρίσι την Πέμπτη.

Το φερόμενο πλήρες μήνυμα ανέφερε: «Φίλε μου, είμαστε απολύτως ευθυγραμμισμένοι στο θέμα της Συρίας. Μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα στο Ιράν. Δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία. Ας προσπαθήσουμε να χτίσουμε μεγάλα πράγματα: 1) μπορώ να οργανώσω μια συνάντηση της G7 μετά το Νταβός στο Παρίσι, το απόγευμα της Πέμπτης. Μπορώ να προσκαλέσω, στο περιθώριο, τους Ουκρανούς, τους Δανούς, τους Σύρους και τους Ρώσους. 2) ας δειπνήσουμε μαζί στο Παρίσι την Πέμπτη, πριν επιστρέψεις στις ΗΠΑ. Εμανουέλ».

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το Reuters, πηγή προσκείμενη στον Μακρόν επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του μηνύματος.

«Αποδεικνύει ότι ο Γάλλος πρόεδρος υπερασπίζεται την ίδια γραμμή τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά», πρόσθεσε η πηγή.

Επίσης, ο Τραμπ ανάρτησε μια εικόνα που έχει δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να συνομιλεί με Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, με την αμερικανική σημαία να απλώνεται πάνω από τη Γροιλανδία.

Το μήνυμα έρχεται αφού ο Τραμπ συνέδεσε την προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας με την αποτυχία του να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης, δηλώνοντας ότι δεν σκέφτεται πλέον «αμιγώς με όρους Ειρήνης», την ώρα που η διαμάχη για το νησί απειλεί να αναζωπυρώσει εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, αρνήθηκε να απαντήσει αν θα χρησιμοποιούσε βία για να καταλάβει τη Γροιλανδία, επανέλαβε όμως την απειλή του για επιβολή δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Τραμπ: Η Δανία δεν μπορεί να προστατέψει τη Γροιλανδία - Απειλές για δασμούς 200% στη Γαλλία

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ακόμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Μαρκ Ρούτε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

Παράλληλα, κάνοντας επίθεση στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως θα επιβάλει δασμό 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, μια κίνηση που, όπως ισχυρίστηκε, θα ωθήσει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Τραμπ για την Ειρήνη.