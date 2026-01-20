Συνεχίζει ο Τραμπ: Η Δανία δεν μπορεί να προστατέψει τη Γροιλανδία - Απειλές για δασμούς 200% στη Γαλλία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα «αντισταθούν πολύ» στο σχέδιό του η Γροιλανδία να μετατραπεί σε έδαφος των ΗΠΑ.

«Δεν νομίζω πως θα αντισταθούν πολύ. Πρέπει να την αποκτήσουμε», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος απαντώντας σε δημοσιογράφο στη Φλόριντα τι σκοπεύει να πει στους Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν καταστήσει σαφές πως εναντιώνονται στο συγκεκριμένο σχέδιό του.

Είπε πως οι ΗΠΑ θα μιλήσουν για το σχέδιο απόκτησης της Γροιλανδίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) του Νταβός αυτή την εβδομάδα και υποστήριξε για ακόμη μια φορά πως η Δανία «δεν μπορεί να προστατεύσει» τη Γροιλανδία. «Ξέρω τους ηγέτες (της Δανίας), είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά δεν πάνε καν εκεί», είπε.

«Πρέπει να την αποκτήσουμε. Πρέπει να το κάνουν. Δεν μπορούν να την προστατεύσουν» συμπλήρωσε ο Τραμπ.

Ακόμα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social πως είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Μαρκ Ρούτε, Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σχετικά με τη Γροιλανδία.

Πρόσκληση στον Πούτιν, απειλές για δασμούς στον Μακρόν

Σημειώνεται ακόμα πως ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

«Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Κάνοντας επίθεση στη Γαλλία, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε πως θα επιβάλει δασμό 200% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, μια κίνηση που, όπως ισχυρίστηκε, θα ωθήσει τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Τραμπ για την Ειρήνη.

Η Γαλλία προτίθεται να απορρίψει την πρόσκληση να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία, σε αυτό το στάδιο, δήλωσε τη Δευτέρα πηγή κοντά στον Μακρόν.

Ο Τραμπ πρότεινε αρχικά τη σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης όταν ανακοίνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, η πρόσκληση που στάλθηκε στους ηγέτες του κόσμου την περασμένη εβδομάδα περιγράφει έναν ευρύ ρόλο για τον τερματισμό των συγκρούσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

H αμερικανική κυβέρνηση καλεί τα μέλη να συνεισφέρουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά, εάν θέλουν η ιδιότητά τους ως μέλη να διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια.