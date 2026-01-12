Μήνυμα Χαμενεΐ: Οι ΗΠΑ θα αποτύχουν - Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν

«Οι εχθροί μας δεν γνωρίζουν το Ιράν. Στο παρελθόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποτύχει λόγω κακού σχεδιασμού. Και σήμερα, οι λανθασμένοι ελιγμοί τους θα οδηγήσουν στην αποτυχία τους», τόνισε σε ανάρτησή του στον γαλλόφωνο λογαριασμό του ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων με εκατοντάδες, ενώ υπάρχουν και αναφορές για χιλιάδες, νεκρούς.

Nos ennemis ne connaissent pas l’Iran. Par le passé, les États-Unis ont échoué à cause de leur mauvaise planification. Aujourd’hui encore, leurs manœuvres erronées les conduiront à l’échec. — Ayatollah Khamenei (@fr_Khamenei) January 12, 2026

Αραγτσί: Υπό πλήρη έλεγχο η κατάσταση στο Ιράν - Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο αλλά και για διάλογο

Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο», σχολίασε ο ίδιος.

Εξετάζονται ισχυρές επιλογές, λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει μια σειρά πιθανών στρατιωτικών και όχι μόνο, επιλογών απέναντι στο Ιράν, εν μέσω των αιματηρών διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ενημερωθεί για διάφορα σχέδια παρέμβασης, καθώς οι διαδηλώσεις έχουν οδηγήσει σε δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες συλλήψεις, σύμφωνα με το CNN.

Μερικές από τις στρατιωτικές επιλογές που εξετάζονται επικεντρώνονται σε στόχους των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, οι οποίες καταστέλλουν τις κινητοποιήσεις, ενώ η διοίκηση εκφράζει ανησυχίες για ενδεχόμενη αντεκδίκηση ή ενίσχυση της στήριξης προς την κυβέρνηση από τον ιρανικό λαό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι Ιρανοί ηγέτες επικοινώνησαν με την κυβέρνησή του για να «διαπραγματευτούν», μετά τις απειλές του να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση.

«Οι Ιρανοί ηγέτες τηλεφώνησαν» το Σάββατο, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος, προσθέτοντας ότι «βρίσκεται σε προετοιμασία συνάντηση (...) Θέλουν να διαπραγματευτούν».

Ωστόσο, ο ρεπουμπλικάνος διεμήνυσε πως «ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε δράση πριν» από τυχόν συνάντηση.

«Το Ιράν αρχίζει να ξεπερνά την κόκκινη γραμμή μου. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σκοτώθηκαν, ενώ δεν θα έπρεπε να έχουν σκοτωθεί. Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, ο στρατός το εξετάζει και εξετάζουμε ορισμένες πολύ ισχυρές επιλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, σημειώνεται πως ο Τραμπ εξετάζει και μη στρατιωτικά μέτρα, όπως, κυβερνοεπιθέσεις σε στρατιωτικούς ή κρατικούς στόχους για να διαταραχθούν οι προσπάθειες καταστολής, νέες κυρώσεις κατά προσώπων της ιρανικής ηγεσίας ή κρίσιμων τομέων της οικονομίας, όπως η ενέργεια και οι τράπεζες και υποστήριξη τεχνολογίας, όπως το Starlink, για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των διαδηλωτών παρά το διαδικτυακό μπλοκάρισμα.

Ανάλογη βοήθεια είχε προσφέρει ο Πρόεδρος Μπάιντεν το 2022 κατά την προηγούμενη έξαρση των διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ θα παρεμβαίνουν εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν η Τεχεράνη χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία κατά των πολιτών, προσθέτοντας ότι αυτό δεν θα σημαίνει αποστολή στρατευμάτων, αλλά «χτύπημα εκεί που πονάει».

Στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».